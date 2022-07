RPP zmienia front. Najważniejsze ograniczenie spowolnienia w gospodarce

Priorytetem dla RPP staje się ograniczenie skali spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2023 r. - komentuje czwartkową decyzję dotyczącą stóp procentowych główny ekonomista banku Credit Agricole Jakub Borowski.

Dzisiejsza zaskakująca decyzja RPP, w połączeniu z wynikami lipcowej projekcji inflacji, sygnalizuje, że priorytetem dla Rady staje się ograniczenie skali spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2023 r. - uważa ekonomista Credit Agricole.

Zdaniem analityków PKO BP, RPP dokonała rozważnej decyzji. Ruch "tylko" o 50 pb jest optymalnym kompromisem w klinczu między nadchodzącą recesją i ryzykiem trwałego oderwania się inflacji od celu i nadmiernego osłabienia złotego.

Oficjalny komunikat RPP nie zawiera zbyt wielu informacji dotyczących perspektyw polityki pieniężnej - w kluczowych akapitach dokumentu nie ma praktycznie żadnych zmian - ocenili ekonomiści Santandera.



W czwartek Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe NBP o 50 pkt. bazowych. Główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 6,5 proc. z 6 proc. Była to dziesiąta podwyżka stóp procentowych z rzędu.

Przed nami silne wyhamowanie wzrostu gospodarczego

Główny ekonomista banku Credit Agricole Jakub Borowski zauważył, że podwyżka w tej skali niższa od jego prognozy (+75 pb), zgodnej z konsensusem rynkowym, i niższa od podwyżek wprowadzonych przez Radę na czterech poprzednich posiedzeniach.

"Naszym zdaniem główną przyczyną dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej były wyniki najnowszej projekcji inflacji przygotowanej przez NBP. Dodatkowymi argumentami na rzecz kolejnej podwyżki stóp były odnotowany w czerwcu dalszy i znaczący wzrost inflacji, która zgodnie ze wstępnym szacunkiem wzrosła do 15,6 proc. r/r z 13,9 proc. w maju (przy jednoczesnym szacowanym wzroście inflacji bazowej z 8,5 proc. do 9,2 proc.), a także obserwowane w ostatnich dniach wyraźne osłabienie kursu złotego, stanowiące czynnik proinflacyjny" - zaznaczył Borowski.

Ocenił, że lipcowa projekcja inflacji NBP wskazuje na silne wyhamowanie wzrostu gospodarczego w 2023 r. Zgodnie z nią inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 13,2-15,4 proc. w 2022 r., 9,8-15,1 proc. w 2023 r. oraz 2,2-6,0 proc. w 2024 r. Natomiast oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,9-5,5 proc. w 2022 r., 0,2-2,3 proc. w 2023 r. oraz 1,0-3,5 proc. w 2024 r.

RPP chce ograniczyć skalę spowolnienia gospodarczego

"Dzisiejsza zaskakująca decyzja RPP, w połączeniu z wynikami lipcowej projekcji inflacji, sygnalizuje, że priorytetem dla Rady staje się ograniczenie skali spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2023 r. Taka interpretacja jest naszym zdaniem uzasadniona w świetle oczekiwanej w projekcji NBP w latach 2022-2024 podwyższonej i uporczywej inflacji i nieznacznej oczekiwanej skali spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2022 r." - ocenił Borowski.

Jego zdaniem decyzja RPP może wynikać z tego, iż lipcowa projekcja NBP nie uwzględnia najprawdopodobniej wpływu zakłóceń w dostawach gazu do Niemiec na aktywność gospodarczą w Niemczech i - pośrednio - w Polsce. "Innymi słowy, zakłócenia te są znaczącym czynnikiem ryzyka w dół dla oczekiwanej w projekcji dynamiki PKB w Polsce w II poł. 2022 r. i w 2023 r." - dodał.

Ekonomista uważa, że decyzja RPP sygnalizuje znaczące ryzyko w dół dla przygotowanej przez bank Credit Agricole prognozy stóp procentowych (stopniowy wzrost stopy referencyjnej NBP do 7,75 proc. w październiku br.) i ryzyko w górę dla oczekiwanej przez bank ścieżki kursu EURPLN (stopniowy spadek do 4,62 na koniec br.). Borowski jest zdania, że cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce nie został zakończony, choć ich łączna skala może być mniejsza od wcześniejszej prognozy.

Podwyżka stóp o 50 pb to optymalny kompromis

Jak ocenili analitycy PKO BP w komentarzu, ostatnia podwyżka jest mniejsza niż oczekiwał rynek oraz mniejsza niż ostatnie podwyżki w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii. Zauważyli, że tuż po decyzji kurs euro wobec złotego wzrósł o ok. 4 grosze, tymczasowo przebijając poziom 4,80, ale szybko odrobił część strat i zakończył sesję na poziomie z dnia poprzedniego.

Zdaniem analityków PKO BP, RPP dokonała rozważnej decyzji. Ocenili, że ruch "tylko" o 50 pb jest optymalnym kompromisem w klinczu między nadchodzącą (prawdopodobnie) recesją i ryzykiem trwałego oderwania się inflacji od celu i nadmiernego osłabienia złotego.

"W naszym scenariuszu bazowym oczekujemy jeszcze jednej podwyżki, o 50pb, na najbliższym posiedzeniu we wrześniu (w sierpniu nie ma posiedzenia decyzyjnego), co oznaczałoby koniec cyklu na poziomie 7,0 proc. Przestrzeń/konieczność dalszych podwyżek ograniczy pogłębiające się globalne i krajowe spowolnienie/recesja, które będzie miało charakter dezinflacyjny" - napisali.

Złoty narażony na kolejne złe informacje z rynku

Ekonomiści banku Santander ocenili, że podwyżka była mniejsza niż oczekiwano, a konsensus rynkowy i prognoza Santandera wynosiły 75 pb.

"Uważamy, że mniejsza od oczekiwań skala podwyżki stóp jest sygnałem, że RPP jest coraz bardziej zaniepokojona pogarszającymi się perspektywami wzrostu gospodarczego i oczekujemy, że jutro usłyszymy jeszcze więcej sygnałów od prezesa Glapińskiego (prezesa NBP Adama Glapińskiego - red.) o zbliżającym się końcu cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Taki przekaz z NBP będzie negatywnym czynnikiem dla złotego w najbliższych tygodniach, gdyż główne światowe banki centralne prawdopodobnie pozostaną przy jastrzębiej retoryce" - ocenili ekonomiści Santandera.

Zaznaczyli, że kurs euro do złotego "skoczył" na chwilę powyżej 4,80 zaraz po decyzji RPP, ale nie zdołał utrzymać tego poziomu, do czego mogła się przyczynić aktywność na rynku walutowym państwowego banku BGK. "Na razie podtrzymujemy pogląd, że stopy NBP mogą osiągnąć szczyt na poziomie ok. 7 proc. po wakacjach" - podkreślili.

"Nowa projekcja NBP pokazuje znacznie wyższą inflację CPI w latach 2022-23 (środek przedziału w jakim inflacja znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem to odpowiednio 14,3 proc. i 12,45 proc., oba poziomy ok. 3,5 pp powyżej projekcji marcowej) i nieco niższą w 2024 r. (4,10 proc.). Domyślamy się, że projekcja zakłada wygaśnięcie tarczy antyinflacyjnej w październiku 2022 r., zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, co naszym zdaniem jest założeniem mało nierealistycznym; bardziej prawdopodobne jest, że tymczasowe obniżki podatków zostaną utrzymane aż do wyborów parlamentarnych (koniec 2023 r.)" - zaznaczyli ekonomiści Santandera.

Ich zdaniem oznacza to, że projekcja przeszacowuje inflację w latach 2022-23 i niedoszacowuje w roku 2024.

"Prognoza PKB została obcięta w porównaniu z marcem o 1,75 pp w 2023 r. i o 0,5 pp w 2024 r. (odpowiednio do 1,25 proc. i 2,25 proc.). Nasza prognoza na 2023 r. jest bardzo zbliżona, co oznacza, że NBP bierze obecnie pod uwagę scenariusz technicznej recesji na przełomie 2022/2023" - dodano.

"Oficjalny komunikat RPP nie zawiera zbyt wielu informacji dotyczących perspektyw polityki pieniężnej, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić - w kluczowych akapitach dokumentu nie ma praktycznie żadnych zmian. Jak pisaliśmy wcześniej, komunikat RPP stracił swoją funkcję ukierunkowywania oczekiwań rynkowych" - ocenili ekonomiści banku.

