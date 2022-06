Rząd przeznaczy ponad 2 mln zł na naukę języka i aktywizację zawodową cudzoziemców

Ponad 2 mln zł z programu "Razem możemy więcej" trafi do woj. łódzkiego na kursy języka polskiego i aktywizację zawodową cudzoziemców, w tym mieszkających w regionie obywateli Ukrainy.

"Te działania przyczynią się, że do stabilizacji na rynku pracy" - zaznaczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W poniedziałek umowę na realizację dwóch projektów wspierających pod kątem zawodowym przybyłych do Polski uchodźców wojennych z Ukrainy i cudzoziemców popisali w Łodzi szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Pozyskane przez samorząd pieniądze pochodzą z ministerialnego programu "Razem możemy więcej", którego celem jest aktywizacja zawodowa, integracja i aktywność społeczna cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce, a którzy spotykają się z trudnościami, m.in. ze znalezieniem zatrudnienia, barierą językową i integracyjną w społeczeństwie. Na takie wsparcie resort przeznaczył łącznie ponad 100 mln zł.

Jak podkreślił podczas konferencji prasowej marszałek woj. łódzkiego, podpisana w poniedziałek umowa jest kolejnym krokiem na drodze pomocy tym, którzy przybyli do Polski, uciekając przed wojną na Ukrainie.

"Cieszymy się z każdym aktem, programem, w którym możemy tę pomoc rozszerzyć. Takim programem jest program +Razem możemy więcej+. To kolejny krok otoczenia opieką osób, które zostały z nami. To nauka języka polskiego oraz kwestia przygotowania zawodowego. Na program, które ogłosiło ministerstwo, odpowiedzieliśmy bardzo szybko" - przyznał Schreiber.

Minister Maląg poinformowała, że na realizację dwóch wybranych w konkursie projektów samorząd woj. łódzkiego otrzyma blisko 2,3 mln zł. Dotyczą one organizacji kursów języka polskiego (dofinansowane ok. 1,3 mln zł) i aktywizacji zawodowej cudzoziemców (ok. 1 mln zł).

"Działania te przyczynią się, że do stabilizacji na rynku pracy, który wymaga wsparcia, bo potrzebne są ręce do pracy. Dziękuję, że we współpracy rządu i samorządu możemy tworzyć bardzo ciekawe projekty, które służą przede wszystkim rozwojowi Polski. W ramach konkursu +Razem możemy więcej+ dofinansowanych zostało w sumie 115 projektów" - zaznaczyła mister rodziny i polityki społecznej.

Zapewniła przy tym, że rynek pracy w Polsce ma bardzo dobre parametry, w tym niską stopę bezrobocia, w związku z czym - jak podkreśliła Maląg - jest miejsce, aby obywatele Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną, znaleźli tu zatrudnienie.

"Zdajemy egzamin z człowieczeństwa, z pomocy drugiemu człowiekowi. Od samego początku - od 24 lutego - Polska udziela wsparcia obywatelom Ukrainy. Na początku było to schronienie i zapewnienie bezpieczeństwa, ale cały czas patrzyliśmy w perspektywie długofalowej, legalizując pobyt obywateli Ukrainy w Polsce, ale także dając dostęp do pracy" - tłumaczyła.

W Łódzkiem z kursu 60 godzin nauki języka polskiego będzie mogło skorzystać ok. 1200 cudzoziemców. Z kolei w kursach zawodowych przewidziano ok. 380 miejsc. Uczestnicy szkoleń będą uczyć się wykonywania zawodów takich, jak kosmetyczka, opiekun medyczny, elektryk czy kucharz.

Obecny na konferencji prasowej wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński przypomniał, że samorząd od pierwszych godzin wybuchu wojny na Ukrainie podejmował liczne i istotne działania na rzecz pomocy dla uchodźców z tego kraju.

"Ta pomoc trwała na samym początku i trwa teraz. Podpisanie przez rząd umowy z samorządem daje rękojmię naprawdę dobrze wydatkowanych środków, zrealizowania bardzo istotnie aktywizujących uchodźców projektów. Wiemy, że zapotrzebowanie na tego świadczenia ze strony uchodźców jest bardzo duże" - powiedział.

