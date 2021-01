Rząd zapowiada projekt ustawy o fundacji rodzinnej w połowie roku

Chcemy, aby projekt ustawy o fundacji rodzinnej trafił do Sejmu w połowie roku - mówi wiceszef MRPiT Marek Niedużak. Nowe rozwiązania mają m.in. zapewnić skuteczną, wielopokoleniową sukcesję w firmach rodzinnych, przyczynić się do budowy silnych rodzimych marek oraz ochrony ich kapitału.

Projekt przepisów w tej sprawie jest wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów i - jak powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii - w najbliższym czasie rozpoczną się jego uzgodnienia i konsultacje publiczne.

Jeżeli prace będą przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem, projekt może trafić do parlamentu w drugiej połowie 2021 r. - mówi Niedużak.

Efektem ustawy o fundacji rodzinnej ma być zapewnienie skutecznej, wielopokoleniowej sukcesji w firmach rodzinnych; budowa silnych i rodzimych marek; akumulacja i ochrona ich kapitału, "a co za tym idzie zwiększenie szans na nowe inwestycje" - wyjaśnił wiceminister.

"Chcielibyśmy, aby proces sukcesji w firmach w jak największym stopniu przebiegał zgodnie z wizją ich nestorów" - wskazał wiceszef MRPiT, którego resort wraz z ministerstwem finansów przygotował regulacje prawne w tej sprawie.

Wiceminister Niedużak wyjaśnił, że po zmianach ustrojowych po 1989 r. polskie firmy "po raz pierwszy na tak dużą skalę biorą udział w sztafecie zmian pokoleniowych". Stąd kilka lat temu zaczęto prace nad ułatwieniami sukcesji firm. "Pierwsze zmiany legislacyjne były adresowane do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Teraz chcielibyśmy zająć się także sukcesją większych firm" - powiedział wiceminister.

Zgodnie z założeniami projektu fundacja rodzinna ma być nową osobą prawną, która będzie gromadzić majątek rodzinny i zarządzać nim, zgodnie z wolą fundatora, zapewniając środki dla beneficjentów. Beneficjentem będzie mogła zostać osoba fizyczna i organizacja pożytku publicznego (OPP). Z dochodów i majątku fundacji będzie można finansować np. koszty utrzymania, kształcenia czy leczenia beneficjentów albo cele statutowe OPP.

"Powołanie fundacji rodzinnej pozwoli ochronić zgromadzony przez fundatora majątek przed rozdrobnieniem" - tłumaczy Niedużak.

MRPiT nie planuje wprowadzania ustawowo szczególnych ograniczeń dla osób posiadających majątek, który może być przeniesiony do fundacji rodzinnej. Jednak - jak wyjaśnia wiceminister - ze względu na istotę fundacji rodzinnej i koszty związane z jej działalnością, taką instytucją mogą być zainteresowane przede wszystkim osoby prowadzące biznes na większą skalę.

Fundacja rodzinna - podobnie jak inne osoby prawne - będzie działać poprzez zarząd i będzie mogła podlegać nadzorowi rady protektorów. Beneficjenci utworzą tzw. zgromadzenie beneficjentów, które będzie się zbierać tylko w wyjątkowych przypadkach (np. przy uzupełnianiu składu danego organu). "Zapewni to niezbędny wpływ rodziny na najważniejsze kwestie związane w działalnością fundacji rodzinnej w perspektywie wielu lat" - mówi wiceminister.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej i beneficjentów co do zasady ma uwzględniać związki rodzinne z fundatorem. W tym zakresie MRPiT blisko współpracuje z resortem finansów. "Projekt będzie miał istotny wpływ na kwestie spadkowe, dlatego uzasadnione będą także zmiany w prawie do zachowku" - podkreślił Niedużak.

Pomysł fundacji rodzinnej został zgłoszony do ministerstwa przez środowisko firm rodzinnych. Jego podstawowe założenia prawne opracowano "przy aktywnym udziale organizacji zrzeszających firmy rodzinne" - zaznaczył Niedużak.

"Zakładamy, że dzięki fundacji rodzinnej przede wszystkim zostanie zapewniony mechanizm skutecznej wielopokoleniowej sukcesji. Łatwiejsze będzie także budowanie ładu rodzinnego i korporacyjnego poprzez oddzielenie biznesu od spraw rodzinnych. Fundacja rodzinna służy ponadto akumulacji i ochronie rodzimego kapitału. Dzięki temu zwiększą się również szanse na nowe inwestycje" - ocenia wiceminister.

Podkreślił, że fundacja rodzinna służy długoterminowemu zabezpieczaniu i pomnażaniu majątku, więc pierwsze efekty funkcjonowania w Polsce fundacji rodzinnych nie będą widoczne od razu. "Rzetelne oceny będą widoczne po dłuższym czasie ich obowiązywania" - podsumował.