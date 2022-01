Rzecznik rządu: 14. emerytura z założenia miała być jednorazowa

Czternasta emerytura miała być z założenia świadczeniem jednorazowym, na stałe w systemie wpisana jest trzynasta emerytura - przypomniał w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller.

W sobotę na antenie TVP Info minister finansów Tadeusz Kościński był pytany, czy w tym roku utrzymane będą 13. i 14. emerytury. "Czternastej emerytury nie będzie w tym roku, ja jestem od polityki fiskalnej, to nie w naszej kompetencji, żeby decydować. (...) O ile mi wiadomo, to czternastki nie będzie w tym roku" - powiedział Kościński.

Wypowiedź ta była szeroko komentowana na Twitterze. W odpowiedzi na te komentarze rzecznik rządu przypomniał, że czternastki - w przeciwieństwie do trzynastek - były jednorazowym świadczeniem.

"Przecież 14. emerytura z założenia miała być jednorazowa. Na stałe w system wpisana jest 13. emerytura. Podobnie jak obniżony wiek emerytalny. Teraz wyższa emerytura po obniżce podatków w ramach Polskiego Ładu. Od marca waloryzacja" - napisał na Twitterze Müller.

Rzecznik rządu podał trzy przykłady świadczeń wypłacanych przed wejściem w życie Polskiego Ładu w grudniu ubiegłego roku i ich wysokość po wejściu w życie nowego systemu i obniżce podatków w Polskim Ładzie. W pierwszym przykładzie kwota świadczenia w grudniu do wypłaty była w wysokości 1489,95 zł, a w styczniu - 1609,95 co oznacza wzrost o 120 zł. W drugim przykładzie kwota do wypłaty wzrosła z 2056,77 zł do 2240,77 zł czyli o 184 zł, w trzecim przykładzie kwota do wypłaty wzrosła z 1874,43 zł w grudniu do 2037,43 czyli o 163 zł.

Czternasta emerytura była jednorazowo wypłacona w 2021 r. - jesienią dodatkowe świadczenie otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln w pełnej wysokości (równe minimalnej emeryturze). Z kolei coroczna wypłata tzw. trzynastek jest już zagwarantowana ustawowo.

