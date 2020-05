Są już procedury umożliwiające przyjazd pracowników sezonowych do Polski

Na wniosek ministra rolnictwa zostały opracowane procedury umożliwiające przyjazd do Polski pracowników sezonowych, głównie zza wschodniej granicy do gospodarstw rolnych i w przetwórstwie - poinformował resort we wtorek.

Pobyt cudzoziemców powinien być tak zorganizowany, by zmniejszyć liczbę kontaktów na terenie gospodarstwa, aby była możliwa sprawna identyfikacja osób z najbliższego kontaktu z tymi, którzy będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.

Ustalono, że po przekroczeniu granicy RP przez cudzoziemca dokonuje m.in. obowiązkowego pomiaru temperatury ciała oraz wpisu wszystkich osób przekraczających granicę do sytemu EWP celem objęcia 14-dniową kwarantanną.

Pracownicy otrzymują informację pisemną nt. ich obowiązków, zasad kwarantanny, postępowania w przypadku zachorowania (w języku polskim i ojczystym), co zapewnia pracodawca.

"We współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowaliśmy wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Wytyczne te są odpowiedzią na sytuację zagrożenia wirusem SARS COV-2 oraz potrzebę zapewnienia pracowników głównie przy zbiorach owoców miękkich" - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa, ustalone zostały procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom sezonowym i gospodarzom. Chodzi m.in. o umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny gospodarstwie, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy.

Pobyt cudzoziemców powinien być tak zorganizowany, by zmniejszyć liczbę kontaktów na terenie gospodarstwa, aby była możliwa sprawna identyfikacja osób z najbliższego kontaktu z tymi, którzy będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.

Ustalono, że po przekroczeniu granicy RP przez cudzoziemca dokonuje m.in. obowiązkowego pomiaru temperatury ciała oraz wpisu wszystkich osób przekraczających granicę do sytemu EWP celem objęcia 14-dniową kwarantanną. Pracownicy otrzymują informację pisemną nt. ich obowiązków, zasad kwarantanny, postępowania w przypadku zachorowania (w języku polskim i ojczystym), co zapewnia pracodawca.

Przewóz pracowników sezonowych do gospodarstwa odbywa się transportem zorganizowanym (np. bus) lub transportem zapewnionym przez rolnika - transport indywidualny poprzez osobisty odbiór, przy czym każda z osób przed wejściem do pojazdu myje i dezynfekuje ręce oraz zakłada osłonę na nos i usta do czasu dotarcia do celu.

Od momentu przekroczenia granicy Polski do gospodarstwa czas przejazdu nie może przekroczyć 24 godzin. Po przyjeździe na miejce pracodawca musi przekazać powiatowej inspekcji sanitarnej listę zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny.

Pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi). Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia Organizacja i koszt leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza. Każdy dodatni przypadek powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.

Podczas pierwszych 14-dni pobytu w gospodarstwie, podczas których pracownik jest objęty kwarantanną, ma możliwość świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że w tym vczasie obowiązuje go całkowity zakaz opuszczania gospodarstwa, ograniczony do niebędnego mimimum jest kontakt z osobami zamieszkującymi dane gospodarstwo.

W czasie odbywania kwarantanny policja sprawuje dozór nad osobami obowiązanymi do jej odbycia; złamanie obowiązku grozi karą w wysokości do 30 tys. zł.

W przypadku dużej liczby pracowników w gospodarstwie trzeba im wydzielić oddzielne kwatery (oddzielne wejścia) dla niewielkich grup osób - do max 10 pracowników, i tak zorganizować ich pobyt, aby w okresie odbywania kwarantanny grupy nie stykały się ze sobą zarówno w pracy, jak i poza nią w pomieszczeniach socjalnych, podczas transportu na na pole czy na inne miejsce pracy.

Zaleca się, aby pracownicy sezonowi w trakcie kwarantanny, którzy prowadzą zbiór owoców miękkich (maliny, truskawki, jagody etc) i warzyw zielonych jedzonych na surowo (sałata, rukola, szpinak itp. oraz pracujący przy obróbce (np. obieranie, krojenie owoców, porcjowanie)żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia stosowali zarówno osłonę ust i nosa jak również rękawiczki jednorazowe, które muszą być często zmieniane.

Określone zostały także procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa oraz procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika.

Resort przypomniał, że tarczy antykryzysowej już zostały uwzględnione rozwiązania, które uprościły przepisy związane z prawem pobytu obcokrajowców w naszym kraju w czasie pandemii. Mogą oni legalnie przebywać w Polsce, nawet po upływie ważności wizy i legalnie pracować podczas stanu epidemii oraz do 30 dni po niej.

Jak napisano, "pracownicy sezonowi stanowią w naszym kraju bardzo dużą pomoc przy zbiorach. Co roku pracuje ich przy pracach ogrodniczych, szczególnie w warzywnictwie i sadownictwie oraz przy pracach polowych nawet kilkaset tysięcy. Największe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest przy zbiorach owoców miękkich".

Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo.