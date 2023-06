Senacka komisja proponuje przyjęcie bez poprawek ustawy o dodatkowym świadczeniu dla emerytów i rencistów

W środę senacka Komisja Rodziny zarekomendowała Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Chodzi o ustawę wprowadzającą na stałe tzw. 14. emeryturę.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 5 senatorów, przeciwko było 3, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z ustawą 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza 2900 zł.

W ustawie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do 31 października danego roku, w drodze rozporządzenia, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

Według danych MRiPS 6,8 mln emerytów otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a 1,5 mln osób - pomniejszoną na zasadzie złotówka za złotówkę.

Czternastka nie będzie przysługiwać osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Oznacza to, że do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą miały prawo osoby, których prawo do świadczenia podstawowego nie zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty będącej sumą kwoty 2900 zł i kwoty najniższej emerytury obowiązującej w roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o 50 zł (w 2023 r. to 4438,44 zł).

