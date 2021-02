Śląskie: 450 zł miesięcznej podwyżki i dodatkowa premia w fabrykach FCA

450 zł podwyżki i 1,8 tys. zł dodatkowej premii mają otrzymać pracownicy fabryk samochodów i silników koncernu FCA Poland w Tychach i Bielsku-Białej - poinformowali związkowcy po wtorkowym spotkaniu z dyrekcją w sprawie wzrostu wynagrodzeń w firmie. Związki zaakceptowały wysokość podwyżek.

W FCA Poland działa sześć związków zawodowych, które zabiegały o podwyżkę wynagrodzeń dla załogi obu fabryk.

W styczniu Solidarność wystąpiła o podwyżki w trybie sporu zbiorowego, który jednak - z przyczyn formalnych - nie został uznany przez pracodawcę. W lutym rozpoczęły się rozmowy płacowe z udziałem wszystkich związków.

Początkowo pracodawca proponował 350 zł brutto miesięcznej podwyżki - związkowcy odrzucili tę propozycję jako zbyt niską.

Podczas kolejnego spotkania, 13 lutego, dyrekcja FCA Poland zaproponowała stronie społecznej podwyżkę w wysokości 450 zł od lutego oraz rekompensatę za okres od października ub. roku do stycznia br. w wysokości 1,8 tys. zł, do wypłaty jeszcze przed świętami wielkanocnymi. We wtorek propozycja ta została podtrzymana, a związki ją przyjęły.

"Dyrekcja podtrzymała swoje stanowisko dotyczące wysokości tych podwyżek, czyli 450 zł i 1,8 tys. premii, i jest to ostateczna decyzja (...). Wszystkie związki zaakceptowały wysokość podwyżek" - poinformował we wtorek w portalu społecznościowym związek Sierpień'80.





Jak podali związkowcy, premia zostanie wypłacona wraz z wypłatą za luty, natomiast podwyżka będzie wypłacana od lutego - początkowo jako dodatek, a po zarejestrowaniu stosownego aneksu do Układu zbiorowego pracy będzie już wliczona do stawek wynagrodzenia poszczególnych pracowników.

Związek podał też, że spotkania w sprawie wzrostu wynagrodzeń zostały wstrzymane w związku z konsultacjami z nowym partnerem FCA - francuską Grupą PSA, z którą od niedawna Fiat Chrysler Automobiles tworzy koncern motoryzacyjny Stellantis.

Przedstawiciele FCA Poland nie skomentowali dotąd najnowszych postanowień w sprawach płacowych. Po spotkaniu ze związkowcami 13 lutego rzecznik spółki Rafał Grzanecki potwierdził, iż ówczesną propozycją spółki była podwyżka wynagrodzeń o 350 zł od stycznia br. "Negocjacje trwają i na tym etapie unikamy komentarzy na temat toczących się rozmów" - poinformował wówczas rzecznik.

W styczniu br. Solidarność zażądała podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników fabryki samochodów w Tychach i fabryki silników Bielsku-Białej o 5 zł za godzinę, co w skali miesiąca oznaczałoby podwyżkę powyżej 800 zł brutto. Koncern potwierdził wówczas otrzymanie żądań płacowych, ocenił jednak, że nie złożono ich w trybie sporu zbiorowego, ponieważ jego wszczęcie wymagałoby wcześniejszego wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przez wszystkie związki, które go podpisały.