Środki z tarczy antykryzysowej poszły na ochronę miliona miejsc pracy

O wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej złożono 1,5 mln wniosków; wypłaty poszły na ochronę co najmniej miliona miejsc pracy - powiedziała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRPiPS na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz podkreśliła, że o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej złożono 1,5 mln wniosków. "Wypłaty poszły na ochronę co najmniej 1 mln miejsc pracy" - powiedziała Maląg.



Jak przekazała, największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie z opłacania składek ZUS - o takie wsparcie złożono około miliona wniosków.



Dodała, że w ramach świadczenia postojowego do przedsiębiorców trafiło w sumie 188 mln zł. "Z kolei o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 155 tys. wniosków, zostało zrealizowanych 55 tys. wniosków, wypłacono 275 mln zł" - podała minister.



"Dofinansowania, które idą zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego - 11 tys. wniosków złożonych, dofinansowania są systematycznie wypłacane. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jest funduszem, który przede wszystkim chroni miejsca pracy - to miliard zł wypłaconych środków" - powiedziała Maląg.