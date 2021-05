Stena Recycling inwestuje w nowe instalacje

Stena Recycling inwestuje ponad 50 mln zł w przetwarzanie i odzyskiwanie materiałów z urządzeń elektronicznych oraz plastiku. W Centrum Recyklingu Elektroniki we Wschowie, uruchomiono zmodernizowaną instalację do odzyskiwania materiałów ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w planach jest także rozwinięcie linii do przetwarzania folii opakowaniowej- poinformowała Stena Recycling Polska.

Nowoczesne centrum recyklingu

Przetwarzanie metali szlachetnych i folii

