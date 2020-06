Stopa bezrobocia wzrosła, jest też więcej ofert pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że stopa bezrobocia w maju wzrosła o 0,6 proc. rok do roku, do 6,0 proc., natomiast liczba bezrobotnych w końcu maja wyniosła 1,012 mln osób. W maju o 14 tys. miesiąc do miesiąca wzrosła też liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów.