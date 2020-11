Subwencje, zwolnienie z ZUS i postojowe. Rząd przedstawił narzędzia pomocy dla firm

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorstwom przetrwać lockdown spowodany koronawirusem. w

Pomożemy branżom, które najbardziej ucierpiały przez hamulec bezpieczeństwa - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Przedstawię rozwiązania, które w kolejnym rozdziale walki z koronawirusem mają pomóc w dopasowaniu różnych przedsiębiorstw i biznesów do tych trudnych okoliczności. To pomoże Polakom ochronić miejsca pracy - dodał.

Wśród narzędzi znalazły się m.in subwencje dla firm, wypłaty postojowego i zwolnienie ze składek ZUS.

Mamy do czynienia niewątpliwie z jednym z największych kryzysów w ostatnich dziesięcioleciach. Ostatnie prognozy Komisji Europejskiej pokazują, że z tego kryzysu Polska ma szansę wyjść lepiej niż większość krajów Unii Europejskiej - powiedział Morawiecki.

Premier @MorawieckiM w #KPRM: Mamy do czynienia niewątpliwie z jednym z największych kryzysów w ostatnich dziesięcioleciach. Ostatnie prognozy Komisji Europejskiej pokazują, że z tego kryzysu Polska ma szansę wyjść lepiej niż większość krajów Unii Europejskiej. pic.twitter.com/XhFboDJ0up — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 6, 2020

Premier podczas konferencji prasowej zaznaczył, że spadek PKB w Polsce będzie dwa razy płytszy niż średnia UE.



- Wiemy doskonale, że to ważne jako podstawa odbicia gospodarczego na przyszły rok. Niestety dzisiaj musimy dokonywać kolejnych obostrzeń, żeby zatrzymać ekspansję koronawirusa - wyjaśnił.

W związku z tym rząd wprowadzi narzędzia pomocy branżom dotkniętym obostrzeniami.

➡️ Łączny wolumen wsparcia w ramach #TarczaAntykryzysowa to łącznie ok. 150 mld zł.



➡️ To ratunek dla ponad 5 milionów miejsc pracy❗ pic.twitter.com/ve5GpGkSMx — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 6, 2020

Ochrona miejsc pracy

Zaznaczył, że Polska ma też jeden z najniższych poziomów bezrobocia w całej UE - 3,1 proc. Według niego, dzięki działaniom rządu udało się obronić 5 mln miejsc pracy.

- Gospodarka się odbijała bardzo dobrze do września, do początku października. Teraz mamy do czynienia z sytuacją trudną, kiedy razem znowu musimy dopasować instrumenty finansowe do ratowania przedsiębiorców, do pomocy branżom najmocniej dotkniętym przez ten nasz hamulec bezpieczeństwa, który musieliśmy zaciągnąć - mówił Morawicki.