Szef MEiN: O 20 proc. wzrosną wynagrodzenia minimalne pracowników naukowych

Od stycznia 2024 roku wynagrodzenia minimalne wszystkich grup pracowników naukowych – od asystentów po profesorów – wzrosną o ok. 20 proc. – poinformował w niedzielę w Chełmie (Lubelskie) szef MEiN Przemysław Czarnek.

Minister Czarnek przypomniał, że w ostatnich latach przekazano ok. 14 mld zł na realizację inwestycji samorządowych w edukację.

Przekazał również, że subwencja oświatowa w tym roku wzrosła o ponad 11 mld zł, a w przyszłym roku wzrośnie o ponad 12 mld złotych.

"Od 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenia wszystkich grup pracowników naukowych - od asystentów po profesorów - wzrosną o ok. 20 proc." - poinformował szef MEiN.

Podczas inauguracji roku w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie (Lubelskie) minister Czarnek przypomniał, że w ostatnich latach przekazano ok. 14 mld zł na realizację inwestycji samorządowych w edukację. Przekazał również, że subwencja oświatowa w tym roku wzrosła o ponad 11 mld zł, a w przyszłym roku wzrośnie o ponad 12 mld złotych.

"Od 1 stycznia 2024 roku - w ramach zwiększenia wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe o blisko 3 mld zł - wynagrodzenia wszystkich grup pracowników naukowych - od asystentów po profesorów - wzrosną o ok. 20 proc." - poinformował szef MEiN dodając, że trwają już prace nad zmianą rozporządzenia.

"Mówimy o wynagrodzeniach minimalnych - chciałbym, żeby państwo zrozumieli, bo ZNP lewicowe zdaje się, że nie rozumie, albo udaje, że nie rozumie, czym są wynagrodzenia minimalne. Wynagrodzenia minimalne to te, które gwarantuje subwencja. Natomiast każda uczelnia, w ramach swoich środków - a tych środków na inwestycje w uczelniach też jest mnóstwo - wyasygnuje nieraz dużo więcej środków" - mówił Czarnek.

Odnosząc się do PANS w Chełmie, jako przyszłościowy kierunek rozwoju wskazał kierunek lekarski. "Chełm musi również stać się miejscem, w którym będziemy kształcić lekarzy. Chełm ma ogromny potencjał i dlatego chcę zapewnić, że będziemy wspierać ten kierunek - jak tylko będzie wniosek, jak tylko przejdzie całą procedurę - ja już jestem gotowy z decyzją o zgodzie na kierunek lekarski w Chełmie" - zapewnił minister Czarnek dodając, że jest on wypracowywany obecnie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Zastrzegł jednocześnie, że nie oznacza to obniżenia standardów kształcenia lekarskiego w Polsce. "Dlaczego nie mają się kształcić się w Chełmie, w Elblągu, Płocku czy Kaliszu, skoro brakuje lekarzy (…) Takie kierunki muszą być uruchamiane, bo dzisiaj brakuje nawet 60 tys. lekarzy na rynku lekarskim w Polsce" - ocenił szef MEiN.

Czarnek nawiązał również do stanowiska Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) z maja br., w sprawie zapewnienia wolności badań naukowych kilku organizacji przedstawicielskich środowiska naukowego, po wypowiedziach medialnych szefa MEiN dotyczących prof. Barbary Engelking oraz sygnatariuszy listu otwartego w jej obronie.

Bez pedagogiki dumy, bez edukacji patriotycznej nie wykształcimy Polaków

"Powiedziałem, że nie będę finansował żadnych badań, które będę nastawione na szkalowanie narodu polskiego. Co się wtedy stało? Rektorzy zgromadzeni w prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na swoim posiedzeniu przyjęli oświadczenie przeciwko ministrowi edukacji narodowej. A dlaczego nie przeciwko pani Engelking i ohydnym, szkalującym dobre polskie imię tezom stawianym w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim? Dlaczego broni się tych, których atakują Polskę, a nie stoi się w obronie Polski? Bo jest się pod wpływem pedagogiki wstydu" - stwierdził Czarnek.

"To ja dzisiaj mówię, stąd z Chełma, do wszystkich rektorów w Polsce. Pamiętajcie jedną rzecz: jesteście rektorami polskich uczelni, jesteście finansowani przez polskich podatników, którzy nie życzą sobie opluwania dobrego imienia Polski, opluwania dobrego imienia Polaków, opluwania polskiej historii i polskiej teraźniejszości" - podkreślił minister.

"Bez pedagogiki dumy, bez edukacji patriotycznej nie wykształcimy Polaków, którzy będą dumni z polskości" - ocenił minister Czarnek.

Podczas inauguracji roku akademickiego w Chełmie szef MEiN przekazał PANS symboliczny czek na ponad 10 mln zł. "Chełm jest bardzo ważnym ośrodkiem na mapie Polski, który kształci pilotów" - zaznaczył. Wyjaśnił, że 2 mln zł zostanie przekazanych na samolot, a reszta środków na rozwój kierunków medycznych.

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie kształci się obecnie około 2 tys. osób na 12 kierunkach.