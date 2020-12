Szef PFR podsumował trzy etapy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych

Po trzech etapach wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych partycypacja wynosi 30,4 proc. - poinformował w poniedziałek na konferencji online prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Z przedstawionych podczas konferencji danych PFR wynika ponadto, że biorąc pod uwagę także Pracownicze Programy Emerytalne w takich systemach dodatkowego oszczędzania na emeryturę uczestniczy 33,4 proc. pracowników, co oznacza, że w firmach zatrudniających powyżej 20 pracowników, co trzeci oszczędza wspólnie z pracodawcą.

"Im mniejsza firma tym trudniej o partycypację" - powiedział szef PFR powołując się na statystki Funduszu.

Wyjaśnił, że największa partycypacja w PPK dotyczy firm z branży usług finansowych, co być może wynika z tego, że pracownicy tam zatrudnieni potrafią sami policzyć, że opłaca się uczestniczyć w tym systemie. Duży udział jest też w branżach nowych technologii.

"Najniższa partycypacja była w branżach usługowych najmocniej dotkniętych pandemią, związanych z turystyką i kulturą" - powiedział.

Wartość aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych wynosi 2,72 mld zł - poinformował Paweł Borys. Zgodnie z przekazanymi przez niego danymi, od początku istnienia PPK zarobiły łącznie ponad 230 mln zł.



Zdaniem Borysa można mówić o sukcesie programu, bowiem spełnia on swoją podstawową funkcję, czyli pomnaża oszczędności uczestników PPK.



Borys wyliczył, że w przypadku osoby, która zarabia miesięcznie 5300 zł brutto, łączna suma wpłat pracownika wyniosła 1378 zł. Biorąc pod uwagę wpłatę ze strony pracodawcy i wpłatę od państwa, łączny stan aktywów w PPK to 3061 zł. To oznacza, że stopa zwrotu z inwestycji w PPK dla pracownika wynosi 122 proc. - wynika z prezentacji przedstawionej na konferencji.