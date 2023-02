Ta firma wprowadziła już czterodniowy tydzień pracy. Z przymusu

Firma Newag wprowadziła czterodniowy tydzień pracy. Jej pracownicy co drugi tydzień mają wolne piątki. Decyzja spółki jest podyktowana koniecznością optymalizacji kosztów związaną z brakiem nowych zamówień.

Od początku roku do kwietnia pracownicy Newagu co drugi tydzień mają wolne piątki.

Wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy wynika z konieczności optymalizacji kosztów, poinformował prezes spółki Zbigniew Konieczek.

Newag liczy na szybkie rozstrzygnięcie przetargu na piętrowe składy push-pull, ale realizacja tego projektu jest uzależniona od środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Prezes spółki Zbigniew Konieczek poinformował, że Newag od początku 2023 roku do końca kwietnia pracuje co drugi tydzień cztery dni robocze.

Czterodniowy tydzień pracy podyktowany koniecznością optymalizacji kosztów

"Obecnie w Polsce nie ma żadnych nowych przetargów i ponieważ ta ograniczona podaż ma miejsce od kilkunastu miesięcy, to dla optymalizacji kosztów podjęliśmy decyzję o pracy co drugi tydzień przez 4 dni robocze. W takim wariancie będziemy działali do kwietnia, a pracownicy zgodzili się wykorzystywać w te dni urlop, dzięki czemu w pozostałych miesiącach roku wrócimy do pełnych mocy produkcyjnych" - podkreślił.

Newag w zakładzie w Nowym Sączu produkuje elektryczne oraz spalinowe lokomotywy i pojazdy pasażerskie, tramwaje oraz pojazdy dla metra.

"W tych dniach tematem numer jeden w Newagu jest data otrzymania homologacji dla 24 lokomotyw wielosystemowych od Europejskiej Agencji Kolejowej. Prawdopodobnie dokument otrzymamy w ostatnim dniu lutego i wówczas sprzedaż dla PKP Cargo rozpocznie się w marcu" - zapowiedział prezes.

Newag liczy na szybkie rozstrzygnięcie przetargu na piętrowe składy push-pull

Newag liczy na szybkie rozstrzygnięcie przetargu na push-pulle, ale podobnie jak z Polregio, realizacja tego projektu jest uzależniona od środków z Krajowego Planu Odbudowy - poinformował Zbigniew Konieczek. Prezes obawia się jednak, że w 2023 roku nowosądecka firma nie ruszy z produkcją dla żadnego z tych dwóch projektów.

"W konsorcjum z Pesą, jako jedyni złożyliśmy ofertę w przetargu PKP Intercity na pojazdy typu push-pull i obecnie czekamy na decyzję zamawiającego. W zapisach przetargowych jest warunek o realizacji zamówienia dopiero w sytuacji uzyskania środków z Krajowego Programu Odbudowy, ale jesteśmy raczej optymistami i liczymy na szybkie rozstrzygnięcie. Po złożeniu oferty były komentarze o cenie znacząco przekraczającej budżet, ale tu trzeba mieć na względzie fakt, że SIWZ był przygotowywany ponad dwa lata temu, czyli w całkowicie innych uwarunkowaniach cenowych i inflacyjnych. W międzyczasie wzrosty cen energii były kilkukrotne, a ceny surowców i płace zwiększyły się dwucyfrowo" - powiedział prezes w wywiadzie dla PAP Biznes.

"Podobny warunek, czyli uzależnienie od środków z KPO, ma realizacja umowy z Polregio. Pomimo naszego optymizmu, to jesteśmy realistami co do możliwości szybkiego pozyskania środków z KPO. Obawiam się, że w tym roku nie rozpoczniemy produkcji dla żadnego z tych dwóch projektów, pomimo tego, że planowaliśmy rozpoczęcie produkcji pojazdów push-pull jeszcze w IV kwartale br." - dodał.

Zgonie z informacjami z końca stycznia konsorcjum Pesy i Newagu złożyło jedyną ofertę w przetargu PKP Intercity na 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi. Wartość oferty to 7,82 mld zł brutto.

Polregio podpisało w styczniu umowy ramowe z Newagiem, Pesą, FPS Cegielski i Stadler Polska na dostawę do 200 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (EZT) za ponad 7 mld zł. Nowe pociągi mają być dostarczone w ciągu najbliższych trzech lat.

Newag produkuje wielosystemowe lokomotywy dla PKP Intercity

Newag zawarł w 2019 roku umowę z PKP Cargo na dostawę 31 lokomotyw o wartości 518,9 mln zł netto. Z 31 lokomotyw 7 sztuk wyposażonych miało być w spalinowy moduł dojazdowy, pozostałe 24 sztuki to wersja dwunapięciowa.

"Spółka jest w trakcie produkcji wielosystemowej lokomotywy dla PKP Intercity, którą chcemy pokazać na targach Trako i rozpocząć proces homologacji najpierw w Polsce, a potem kolejno chcemy uzyskać homologacje w Niemczech, Austrii, Czechach, na Węgrzech i na Słowacji. Lokomotywy te planujemy dostarczyć do PKP Intercity w ramach przyszłorocznej sprzedaży" - powiedział Konieczek.

Newag podpisał w 2021 roku umowę z PKP Intercity na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Umowa przewiduje dla zamawiającego prawo opcji zamówienia kolejnych 5 lokomotyw wraz z usługą utrzymania.

Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 210,3 mln zł netto, na którą składa się 178 mln zł netto stanowiące wynagrodzenie z tytułu dostawy lokomotyw i świadczeń dodatkowych, a pozostała część stanowiąca szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania. Wraz z rozszerzeniem zamówienia o kolejne 5 lokomotyw z utrzymaniem, wartość umowy wzrośnie do 315,4 mln zł netto, w tym 267 mln zł netto z tytułu dostawy lokomotyw i świadczeń dodatkowych.

Prezes poinformował, że Newag śledzi zagraniczne rynki i jest w procesie przetargowym dla dwóch potencjalnych zamówień. Jego zdaniem, jest też duża szansa na powrót do produkcji pojazdów dla metra w Sofii, ale to jest perspektywa lat 2025-2026.

Newag zapowiada kontynuację inwestycji w odnawialne źródła energii

Spółka kontynuuje inwestycje, w tym w szczególności nakłady na instalacje fotowoltaiczne.

"Plany inwestycyjne na ten rok to przede wszystkim wózki. Kontynuujemy natomiast inwestycje w OZE i od maja bieżącego roku planujemy uruchomić kolejne 2 MW fotowoltaiki i dzięki w sumie 3 MW w okresie letnim, powinniśmy być co najmniej samowystarczalni" - zapowiedział.

Newag rozpoczął w 2020 roku montaż pierwszych paneli słonecznych na dachach zakładu w Nowym Sączu.

Prezes informował PAP Biznes rok temu w wywiadzie, że spółka rozważa budowę na swoim terenie w Nowym Sączu instalacji wytwarzającej energię z odpadów za około 580 mln zł netto.

"Jeśli chodzi o instalację termicznego przekształcania odpadów, to trwa procedura w Urzędzie Miejskim w Nowym Sączu. Czekamy na decyzje Rady Miasta, które będą podejmowane w maju lub czerwcu bieżącego roku oraz na decyzje środowiskowe. Jeśli będzie wola, jesteśmy gotowi do przeprowadzenia tej inwestycji" - powiedział w piątek Konieczek.

Projekt zakładał, że instalacja będzie miała zdolność przerobową 90 tys. ton rocznie i produkowałaby rocznie około 23 MW energii cieplnej, będąc źródłem ciepła dla zakładu oraz w założeniu dla około 80 proc. mieszkańców Nowego Sącza korzystających obecnie z sieci ciepłowniczej. Rozważany projekt zakładał także produkcję w kogeneracji około 8 MW energii elektrycznej.

Newag jest polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów.

