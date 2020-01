Ta specjalna strefa jest jak magnes dla firm. Bije kolejne rekordy

W ubiegłym roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna pozyskała 53 inwestycje warte ponad 3,5 mld zł. Najwięcej inwestycji przyniosła branża maszynowa, dalej elektryczny i motoryzacyjna. Dzięki nim pracę w regionie znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a firmy te utrzymają dotychczasowe zatrudnienie na poziomie 4,7 tys. pracowników.

Według Barbary Piontek szczególnie ważne jest coraz większe zróżnicowanie branż inwestujących w KSSE, bo w przypadku dekoniunktury w różnych branżach ma ona inny przebieg.Nowa gigafabryka Tesli będzie oddalona od śląska o 4 godziny jazdy samochodem ciężarowym, więc Polska jest naturalnym obszarem współpracy.– Dziewięćdziesiąt proc. produkcji inwestorów w strefie jest związana z rynkami eksportowymi, głównie z rynkiem niemieckim. Niektórzy z naszych inwestorów już pracują nad przyszłymi kontraktami z Teslą – powiedział Janusz Michałek. Strefa chce pomagać firmom w budowaniu strategii eksportowej, co też poprawi sytuację inwestorów w obliczu wahań koniunktury.Kolejną szansę w tym o obszarze stworzyło otwarcie połączenia kolejowego z Chin do Sławkowa. Janusz Michałek podkreśla, że bliskość centrum transportu intermodalnego w Gliwicach, a także portu rzecznego w Kędzierzynie Koźlu, poprzez który można dotrzeć drogami śródlądowymi nawet do Lizbony zwiększa możliwości handlowe regionu. Obecnie problemem jest jednak połączenie Sławkowa z drogą ekspresową S1. Na razie wymaga to kłopotliwych przejazdów lokalnymi drogami. Janusz Michałek podkreśla także potencjał rozwojowy, jaki daje regionowi obecność wielu należących do PKP obszarów z torowiskami i bocznicami kolejowymi.Od jesieni roku 2018, kiedy zmieniły się przepisy wydaliśmy 64 decyzje o wartości 4,4 mld złotych. W ramach Polskiej Strefy Inwestycyjnej bariera terytorialna ulega ciągłej marginalizacji. W poprzednim roku powiększyliśmy potencjał strefy o wiele nowych obszarów – kilkaset hektarów w 9 gminach pozyskanych do współpracy – powiedział Janusz Michałek.– Po rekordowym, w 23-letniej historii KSSE, 2017 roku, w którym pozyskaliśmy 58 projektów wartych 3,4 mld zł, w roku 2019 niemal powtórzyliśmy ten wynik. Przyciągnęliśmy do regionu aż 53 inwestycje za ponad 3,5 mld zł. Te projekty pozwolą przedsiębiorcom utworzyć w strefie co najmniej 1 514 nowych miejsc pracy i utrzymać 4 700 już istniejących stanowisk – podkreśla prof. AWSB Barbara Piontek.W 2019 r. KSSE postawiła na inwestorów, którzy wprowadzają wysoko zaawansowane technologie. Wśród największych ubiegłorocznych projektów inwestycyjnych są m.in.: SK Innovation (SK hi-tech Battery Materials Poland), Foosung Poland, czy Outokumpu Distribution Polska.SK Innovation jest jedną z największych południowokoreańskich firm z sektora energetyczno-chemicznego, która zainwestowała w Polsce po raz pierwszy właśnie na terenie KSSE. Produkuje m.in. baterie do samochodów elektrycznych oraz ich komponenty. Do końca 2021 r. firma zatrudni co najmniej 300 pracowników. W nowym zakładzie, który powstanie na terenie KSSE w Dąbrowie Górniczej, inwestor będzie produkował 470 mln m2 separatorów do baterii litowo–jonowych. Fabryka, w którą SK Innovation zainwestuje ponad 1 mld zł to wysoko płatne miejsca pracy, ale także transfer nowoczesnych technologii oraz wzrost wiedzy i umiejętności pracowników, uczniów i studentów śląskich szkół oraz uczelni, z którymi inwestor rozpocznie współpracę.Foosung W Kędzierzynie-Koźlu będzie produkować LiPF6, czyli kluczowy składnik elektrolitów akumulatorach litowo-jonowych do samochodów elektrycznych. Przedsiębiorca planuje budowę zakładu w związku z ekspansją produktu na rynek europejski. Jej głównymi klientami będą LG Chem we Wrocławiu i Samsung SDI. W związku z nową inwestycją na terenie KSSE, Foosung zainwestuje 370 mln zł i zatrudni w nowym zakładzie co najmniej 80 pracowników do końca 2020 r.Z kolei z inwestycji pozyskanych z końcem 2019 roku do KSSE dołączył duży fiński przedsiębiorca. Outokumpu Distribution Polska wybuduje w KSSE na terenie Tucznawy w Dąbrowie Górniczej fabrykę do przerobu stali nierdzewnej. Firma zainwestuje 187 mln zł i zatrudni co najmniej 40 pracowników. W nowym zakładzie będą wytwarzane produkty dla zaawansowanych technologicznie branż, w tym m.in. dla motoryzacji, sektora AGD, czy przemysłu ciężkiego.Rok 2019 zapoczątkował także proces połączenia się dwóch inwestorów motoryzacyjnych KSSE. FCA i Grupa PSA podpisały w grudniu 2019 r. umowę o połączeniu spółek. Nowy podmiot, jak podkreślają sygnatariusze, ma stać się liderem nowej ery zrównoważonej mobilności. Połączone przedsiębiorstwo będzie czwartym co do wielkości producentem OEM na świecie pod względem wolumenu i trzecim co do wielkości przychodu z roczną sprzedażą 8,7 mln sztuk i łącznymi przychodami w wysokości prawie 170 mld euro.Czytaj także: Polska będzie bateryjnym mocarstwem? To przesada, ale niewielka W 2019 roku zainwestowali z KSSE: KET Poland, GAPPAG, Ekoinstal Holding, Protech, Cobex Polska, Elastomery AIB, Kirchhoff Polska, Clever Solutions Group, Zannini Poland, Sokpol, Aiut, JSW IT Systems, Foosung Poland, SK Innovation, Nestor Springs, PPHU Gelander, DOMINATOR Wojciech Wróbel, Zapamet, Hemarpol Trade, DHC Systems, BR Ekspert.PL, Atepaa, Protech, ASTECOMA, ARGO Śmierciak Paweł, CORA Adam Sikora, TABATH JAN, ENEL-PC, Odlewnia Żeliwa WULKAN, Ficomirrors Polska (dwukrotnie), Interstal oraz Marbach-Budowa Form, Cobra Europe, BRAMSTER, MonoSol Poland, Carbospec, Fasing, Nitrex Metal, Bulten Invest, Flexon, Otokumpu Distribution Polska, Kamet, Belos-PLP, Prosperplast 1, Vivasto, Acustica Industiale Poland, Dawstar, Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych „Kaja", Kapadora, Betafence, OSM Bieruń oraz Weber-Stephen Products.W ubiegłym roku KSSE została zwycięzcą w rankingu FDI Business Financial Times 2019. KSSE zdobyła tytuł najlepszej strefy w Europie i nr 2 na świecie m.in. za nowe inwestycje, transfer technologii, działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i rozwój przemysłu 4.0.