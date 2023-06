Taka będzie wysokość płacy minimalnej w 2024 roku. Rząd planuje duży wzrost

Od 1 stycznia 2024 r. proponujemy minimalne wynagrodzenie w wysokości 4242 zł, od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2024 r. wyniesie 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W czasie wtorkowej konferencji prasowe w KPRM szefowa MRiPS przypomniała, że rząd zobowiązany jest do 15 czerwca 2023 r. przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycje wzrostu minimalnego wynagrodzenia na rok 2024.

- Kiedy inflacja jest powyżej 5 proc., wówczas waloryzacja minimalnego wynagrodzenia ma miejsce dwa razy w roku, tak jak jest to w bieżącym roku, czyli jest 1 stycznia i 1 lipca. Od 1 lipca 2023 r. będzie to kwota 3600 zł brutto - powiedziała minister Marlena Maląg.

- Od 1 stycznia 2024 r. proponujemy stawkę 4242 zł, natomiast od 1 lipca - 4300 zł. Od tego wyliczamy stawkę godzinową i będzie ona wynosiła 27,70 zł. - od 1 stycznia, a od 1 lipca 2024 r. - 28,10 zł - zapowiedziała szefowa MRiPS.

Minister Maląg zwróciła uwagę, że "relacja między minimalnym wynagrodzeniem a przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce jest jedną z najwyższych w UE".

- Z tej propozycji, którą przedstawiamy jest to ponad 50 proc. Do gospodarstw domowych będą to dodatkowe wpływy na poziomie blisko 18 mld zł - zapowiedziała minister.

- Zarówno strona pracodawców, jak i pracowników będzie się wypowiadała na ten temat i ponownie wróci to na Radę Ministrów, gdzie zostanie podjęta ostateczna decyzja - zapowiedziała szefowa MRiPS.









