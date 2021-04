Takiego wzrostu wynagrodzeń się nie spodziewano. "Znacznie powyżej prognoz"

Dynamika wynagrodzeń w marcu wzrosła znacznie powyżej prognoz analityków - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do środowych danych GUS. Dodał, że wzrost wynagrodzeń mógł być podwyższany przez wypłaty jednorazowych nagród.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r. wyniosło 5.929,05 zł, co oznacza wzrost o 8,0 proc. w stosunku do marca ubiegłego roku.

Dane z końca pierwszego kwartału 2021 r. pokazują, że w rok po wybuchu pandemii w Polsce, liczba zatrudnionych stopniowo wraca do poziomu sprzed jej wybuchu

Pensje rosną powyżej oczekiwań

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2021 r. wyniosło 5.929,05 zł, co oznacza wzrost o 8,0 proc. w stosunku do marca ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 1,3 proc.

W stosunku do poprzedniego miesiąca wynagrodzenie wzrosło o 6,5 proc., przy konsensusie 4,0 proc.

"Spowodowane było to m.in. wypłatami premii kwartalnych, świątecznych, uznaniowych, motywacyjnych, nagród rocznych, wynagrodzeń za nadgodziny (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń), a także większą liczbą dni roboczych w marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem" - napisał GUS.

Dynamika wynagrodzeń w marcu wzrosła znacznie powyżej prognoz analityków - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do środowych danych GUS. PIE również zauważa, że wzrost wynagrodzeń mógł być podwyższany przez wypłaty jednorazowych nagród.

Zatrudnienie stopniowo wraca do poziomu sprzed pandemii

"W marcu br. utrzymał się spadkowy trend przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, które w skali roku zmalało o 1,3 proc., co przełożyło się na 6 mln 330 tys. zatrudnionych. W marcu przeciętne zatrudnienie utrzymało się na poziomie zbliżonym do lutego (spadek o 0,1 proc.)" - wskazał w komentarzu prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy Krzysztof Inglot.



Jak dodał, "dane z końca pierwszego kwartału 2021 r. pokazują, że w rok po wybuchu pandemii w Polsce, liczba zatrudnionych stopniowo wraca do poziomu sprzed jej wybuchu". "Takie wyniki i tak niewielki trend spadkowy w tak trudnych okolicznościach to świetny wynik" - podkreślił.



W ocenie eksperta "dobrą wiadomością jest stale rosnące przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które w zeszłym miesiącu wyniosło 5929,05 zł brutto". "To o 8 proc. więcej w skali roku i o 6,5 proc. więcej niż w lutym br." - wskazał.



Jego zdaniem warto zwrócić uwagę, że ma to związek z podniesieniem płacy minimalnej, która na początku roku wzrosła o 200 zł, czyli o 7,7 proc. w porównaniu rok do roku.

Wzrosty głównie dzięki premiom i nagrodom

Jakub Rybacki z zespołu makroekonomii PIE zwrócił uwagę na wyhamowanie spadku zatrudnienia w marcu - dynamika zmalała z -1,7 proc. do -1,3 proc. rdr, nieco poniżej prognoz analityków (-1,2 proc.).



"Poprawa to jednak efekt czysto statystyczny. Na początku pandemii obserwowaliśmy najsilniejszą zapaść zatrudnienia związaną ze zwolnieniami i stosowaniem świadczeń postojowych" - podkreślił ekspert. Dodał, że tylko z uwagi na niższą bazę porównawczą wynik jest o 0,7 pp wyższy niż w lutym.

