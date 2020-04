Tarcza 2.0: zwolnienie z ZUS - wątpliwości rozwiane

Kolejna grupa przedsiębiorców może odetchnąć z ulgą - 18 kwietnia weszła w życie Tarcza 2.0, czyli ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, znacząco rozszerzająca zakres pomocy udzielanej przedsiębiorcom, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Ustawa przy okazji wyjaśniła wątpliwości co do tego, czy osoby znajdujące się na samozatrudnieniu są uprawnione do zwolnienia ze składki, czy nie.

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. wprowadza nowe zasady dotyczące zwolnienia ze składek ZUS i świadczenia postojowego i obejmuje nimi przedsiębiorców zatrudniających do 49 osób.

Przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, którzy odprowadzili składki za marzec, mogą złożyć stosowny wniosek i otrzymać zwolnienie z ZUS.

Tarcza 2.0 zlikwidowała ten warunek. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na zniesienie progu przychodowego ograniczającego osobom na samozatrudnieniu dostęp do tego wsparcia.

Wejście w życie ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uzupełniło rozwiązania wprowadzone specustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szerszy zakres

Nowa tarcza rozszerzyła krąg podmiotów objętych pomocą państwa. Jeśli bowiem dotychczas uprawnionymi do wsparcia byli przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi (a więc spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna), a także wspólnicy spółek cywilnych, to obecnie są nimi także organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz państwowe osoby prawne.





Zmienił się również zakres tej pomocy, a największe zmiany dotyczą głównie zwolnienia ze składek ZUS oraz świadczenia postojowego. Nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy zatrudniający maksymalnie 9 pracowników, w tym samozatrudnieni, ale również firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.





- W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.





Z tego zwolnienia mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu, a także spółdzielnie socjalne, bez względu na liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczeń.





Świadczenie postojowe





Przepisy specustawy z 16 kwietnia rozszerzają krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia postojowego.

- Na mocy Tarczy 1.0 mogła z niego skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz wykonująca umowę agencyjną, zlecenia, o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną otrzymywała tzw. świadczenie postojowe, o ile w wyniku COVID-19 doszło do przestoju w wykonywaniu jej działalności lub świadczenia usług, a działalność lub świadczenie usług zostały rozpoczęte przed 1 lutego 2020 r. – wyjaśnia mec. Bartosz Opaliński, dziekan rady OIRP w Rzeszowie. - Tarcza 2.0 przyznaje świadczenie osobom, które rozpoczęły pracę na tzw. „umowach śmieciowych” również przed 1 kwietnia 2020 r. Pomocą zostają więc objęte również przedsiębiorstwa, które zostały założone pomiędzy 1 lutym a 1 kwietnia 2020 r. i analogicznie osoby, które rozpoczęły świadczenie usług w tym okresie.



ZUS podkreśla, że nowe przepisy umożliwiają ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy.

- Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie – mówi prof. Gertruda Uścińska.

Dodaje, że w przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.