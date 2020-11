Tarcza antykryzysowa 6.0. Dziurawa i nie dla wszystkich

Arbitralny wybór branż, które będą mogły liczyć na wsparcie w ramach tzw. branżowej tarczy antykryzysowej 6.0, czy wykluczenie z pomocy przedsiębiorców niezatrudniających pracowników w ramach stosunku pracy - to tylko niektóre z zarzutów, jakie padają pod adresem najnowszej odsłony rządowej pomocy dla firm poszkodowanych przez skutki pandemii.

Homeopaci i irydolodzy?

Łatanie dziur

Czytaj także: Komisje senackie za rozszerzeniem tarczy 6.0 o kolejne branże Członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zaproponowali objęcie pomocą m.in. firmy cateringowe, agencje reklamowe, dietetyków, niektóre firmy transportowe, branżę hotelarską, wynajem i dzierżawę niektórych maszyn, agentów turystycznych, organizatorów turystyki, firmy zajmujące się organizacją przedsięwzięć artystycznych, firmy organizujące pokoje zagadek i niektóre rodzaje działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak na środowym posiedzeniu komisji opowiedział się za rozszerzeniem wsparcia dla firm cateringowych i transportowych, ale przeciw pomocy dla agencji reklamowych, dietetyków, firm zajmujących się wynajmem i dzierżawą niektórych maszyn. Zapowiedział zajęcie stanowiska co do części branż na posiedzeniu plenarnym Senatu.Jednak nie tylko wielkość tarczy, czyli lista branż zakwalifikowanych do pomocy, budzi kontrowersje. Pojawiają się również wątpliwości, co do umieszczenia na niej niektórych branż.Na liście - obok gastronomii, hoteli czy branży MICE, zajmującej się organizacją targów, koncertów i imprez - znalazły się także solaria, salony masażu czy podmioty zajmujące się tzw. działalnością paramedyczną: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp.- Wsparcie przewidziane w projekcie ustawy będzie oczywiście pomocne dla przedsiębiorców, jednak można kwestionować arbitralny sposób wyboru niektórych branż, jako tych wymagających wsparcia. W szczególności, w dobie pandemii, może dziwić pomoc państwa oferowana podmiotom zajmującym się działalnością paramedyczną (PKD 86.90.D), np. homeopatią - mówi w komentarzu dla WNP.PL Jarosław Karlikowski, radca prawny kancelarii Noerr.Kontrowersje nie kończą się na liście branż objętych pomocą. Jarosław Karlikowski zwraca również uwagę na kolejny problem z tarczą branżową, dotyczący wykluczenia z pomocy przedsiębiorców niezatrudniających pracowników w ramach stosunku pracy.- Dopłaty do wynagrodzeń pracowników mogą nie pomóc w branżach, które w dużej części opierają się na pracy osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (np. gastronomia, podmioty zajmujące się działalnością artystyczną). W wielu przypadkach dopłaty takie mogą pomóc pokryć koszty pracowników stanowiących np. obsługę techniczną, ale nie będą miały wpływu na sytuację artystów i wykonawców - mówi prawnik.Tym problemem również zajęli się senatorowie, którzy podczas prac nad ustawą w senackich komisjach, zaproponowali jednoznaczne przesądzenie w przepisach, że beneficjentem wsparcia udzielanego mikroprzedsiębiorcom, w tym wsparcia finansowego, jest również przedsiębiorca niezatrudniający pracowników w ramach stosunku pracy.Zmiana ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych oraz zagwarantowanie, że przedsiębiorca niezatrudniający w ramach stosunku pracy żadnego pracownika nie zostanie wykluczony z programów pomocowych.Zaproponowali oni dodanie do projektu ustawy punktu w brzmieniu:"Przedsiębiorcy nie można odmówić udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 1, tylko z tego powodu, że nie zatrudnia on pracowników w ramach stosunku pracy, chyba że wsparcie wiąże się z zatrudnianiem wyłącznie w ramach stosunku pracy".Dalsze losy ostatecznego kształtu branżowej tarczy antykryzysowej rozstrzygać się będą na posiedzeniu plenarnym Senatu.