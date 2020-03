Tarcza antykryzysowa: finansowanie przez państwo 40 proc. płacy pracownika w szczegółach

Finansowanie przez państwo 40 proc. płacy pracownika i współfinansowanie tzw. postojowego oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat, którzy muszą zostać w domach - to część tzw. tarczy antykryzysowej dla firm - wskazała w środę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Jak podała KPRM w środowym komunikacie, tarcza antykryzysowa to m.in, "przejęcie finansowania przez państwo 40 proc. płacy pracownika dla przedsiębiorców w problemach finansowych".

Przedsiębiorstwa, w których obrót w okresie 2 miesięcy spadł 15 proc. "i wykazano stratę w jednym z tych dwóch miesięcy" lub firmy, w których obrót w ciągu miesiąca "spadł o 25 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wykazano stratę", mogą - jak czytamy - ograniczyć wymiar czasu pracy pracownika do 0,8 etatu i nie mniej niż płaca minimalna.

"Państwo (FGŚP) pokryje połowę wynagrodzenia pracownika (limit dopłaty to 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia" - czytamy.

Przykładowo dla przeciętnego wynagrodzenia 4,8 tyś zł - jak napisano - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) pokryje 2 tys. zł miesięcznie.



"Pracodawca obniży osobowe koszty działalności o 60 proc., na co składa się 20 proc. wynikające z obniżenia wymiaru czasu pracy do 0,8 etatu oraz finansowanie połowy obniżonego wynagrodzenia przez FGŚP" - zaznaczono. Dodano, że rozwiązanie ma charakter solidarnościowy. Celem jest, jak podano, ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zapobiegnięcie zwolnieniom oraz zabezpieczenie dochodu i stabilności zatrudnienia dla pracowników.

W informacji wskazano też na współfinansowanie przez państwo tzw. postojowego. "W przypadku znaczących problemów finansowych przedsiębiorstwo może skorzystać z przestoju ekonomicznego, w ramach którego podstawa wymiaru czasu pracy i płaca jest ograniczona do 0,5 etatu i nie mniej niż płaca minimalna" - wyjaśniono. Państwo (FGŚP) pokrywa blisko połowę wynagrodzenia w kwocie 130 proc. zasiłku plus składki na ubezpieczenia społeczne - dodano.

Przykładowo dla pracownik w okresie postoju, jak wskazano, otrzyma co najmniej płacę minimalną 2,6 tys. zł, z czego blisko 1,3 tys. zł (połowa wynagrodzenia) pokryje FGŚP. "Rozwiązanie ma na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji (np. zakaz prowadzenia działalności z uwagi na zagrożenie epidemiczne), zapobiegnięcie zwolnieniom oraz zabezpieczenie podstawowego dochodu i stabilności zatrudnienia dla pracowników" - zaznaczono.

Maksymalny okres dofinansowania ze strony FGŚP to, jak wskazano, trzy miesiące. "Finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych - przy założeniu skorzystania z dofinansowania gwarantowanego świadczenia 75 proc. uprawnionych, tj. 2,25 mln osób, to szacowany koszt dla Funduszu Pracy maksymalnie 4,7 mld zł - wyliczono.

Pakiet osłonowy przewieduje też wypłata z ZUS jednorazowego gwarantowanego świadczenia miesięcznego w kwocie ok. 2 tys. zł brutto dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło) oraz osób samozatrudnionych. "Wysokość ustalana jest jako 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za 2020 r., tj. 2,6 tys. zł brutto" - poinformowano.

Jak podkreślono, aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła był uprawniony do świadczenia musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 marca 2020 r. Podobnie samozatrudniony musi mieć zarejestrowaną swoją działalność przed 1 marca 2020 r. "Jest to działanie ponadstandardowe i w ten sposób polskie Państwo nie pomija nikogo, kto wykonuje działalność zarobkową w różnej formie" - czytamy.

W ramach tarczy antykryzysowej ma być też wypłacany dodatkowy zasiłek opiekuńczy, którego szacowany koszt to 1,8 mld zł. "Obserwując przebieg walki z epidemią koronawirusa widoczne jest ryzyko, iż ograniczenia związane z uczęszczaniem do żłobków, przedszkoli i szkół będą musiały być przedłużone" - napisano. Dodatkowe zasiłki opiekuńcze mają być pomocą dla rodziców dzieci w wieku do 8 lat, którzy muszą zostać w domach i nie mogą pójść do pracy.