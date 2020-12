Tarcze antykryzysowe. Miliardy popłynęły do firm, teraz pora na kontrole

Według rządowych szacunków z tarcz antykryzysowych – w tym finansowej – do polskich firm trafiło w ostatnich miesiącach blisko 165 mld zł. Państwo ma prawo zweryfikować, jak te środki pomocowe wykorzystano. Kontrole mogą potrwać nawet kilka lat, a ich zakres może nie ograniczać się tylko do weryfikacji przyznanej pomocy publicznej. Firmy powinny się na to przygotować.

Kiedy przedsiębiorcę może czekać kontrola?Jaki będzie jej zakres?

Co grozi za nieprawidłowe wykorzystanie pomocy publicznej? Jak przygotować się do kontroli?

Na pytania WNP.PL odpowiadają prawnicy kancelarii Baker McKenzie: Elżbieta Buczkowska, specjalistka ds. prawa ochrony konkurencji i konsumentów, Karolina Goździkiewicz, specjalistka prawa pracy, a także specjalizujący się w praktyce podatkowej Michał Maj.