terazpłynność. Klucz do przerwania niebezpiecznego dla gospodarki łańcucha

Jednym z kluczowych aspektów obecnej sytuacji ekonomicznej i gospodarki pozostającej w trybie „lockdown” jest zapewnienie przedsiębiorstwom płynności finansowej i przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Główny ciężar działań w tym zakresie spoczywa na państwie. Jednak żadna tarcza antykryzysowa nie zadziała w pełni, jeśli nie będzie solidarności biznesowej.

W kraju ogłoszono stan epidemii spowodowanej koronawirusem, w efekcie którego większość firm z dnia na dzień zmuszona była drastycznie zmienić sposób funkcjonowania na rynku. W większości wypadków zmiana funkcjonowania bezpośrednio negatywnie wpłynęła na kondycję finansową spółek.

Główny ciężar utrzymania płynności spoczywa na państwie. Jednak biznes ma tu także swoją rolę do odegrania. Żadna firma nie działa w próżni: państwo, przedsiębiorcy i pracownicy to system naczyń połączonych. Dlatego żeby wyjść z kryzysu, musimy myśleć o gospodarce całościowo. Aby utrzymać miejsca pracy i stymulować popyt, trzeba teraz - jak nigdy dotąd - zadbać o płynny przepływ finansów w całym ekosystemie makroekonomicznym Polski.

Problem terminowych płatności nie jest zjawiskiem nowym, ani wywołanym przez skutki pandemii koronawirusa.

Według badania Komisji Europejskiej, w drugiej połowie 2019 wśród krajów Unii Europejskiej niemal co druga firma doświadczyła zatorów płatniczych. W przypadku polskich przedsiębiorstw opóźnienia dotyczą ponad 70 proc. badanych firm, a dla około połowy z tych firm jest to problem pojawiający się regularnie.

Najczęstszym następstwem występowania nieterminowych płatności są: opóźnianie płatności względem kontrahenta (pojawianie się zatorów płatniczych), ograniczenie możliwości rozwoju bieżącej działalności i zwiększania produkcji, redukcja skali wzrostu inwestycji i zatrudnienia oraz pogorszenie zdolności firm do terminowego regulowania zobowiązań wobec banków.

Dane dotyczące polskiego biznesu nie pozostawiają złudzeń. Rzetelność nie była mocną stroną polskich firm przed kryzysem. Opóźnienia w płatnościach, których doświadczały krajowe przedsiębiorstwa wynosiły w ubiegłym roku średnio 57,2 dnia. Dla porównania w Niemczech – 35,5 dnia.

W badaniu opublikowanym 10 marca 2020 (sam początek epidemii) przez Krajowy Rejestr Długów (KRD) 27 proc. firm przyznaje, że choć ma pieniądze, to nie płaci swoim kontrahentom, bo woli trzymać gotówkę na czarną godzinę. 63 proc. podejrzewa o to innych. 44 proc. firm ma kłopot z terminową opłatą faktur przez to, że inni im nie płacą, a 42 proc. przyznaje, że straciło zaufanie do wiarygodności finansowej swoich kontrahentów w obliczu pandemii koronawirusa.Zatory, opóźnienia płatności, właśnie teraz mają niebagatelne znaczenie. Zachwianie płynnością może być początkiem końca wielu firm i ich pracowników, co w konsekwencji, w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, grozi nawet załamaniem struktury całego państwa. Dotyczy to zwłaszcza sektora MŚP, którego funkcjonowanie jest jednym z najważniejszych ogniw w rozwoju gospodarczym kraju.

W uświadomieniu wagi tego problemu pomóc ma akcja społeczna #terazpłynność. Wśród zaangażowanych w nią podmiotów są chociażby firma doradcza EY czy Instytut Wymiany Myśli Gospodarczej.

Akcja ma na celu uświadamianie jak najszerszej grupie podmiotów, że utrzymanie płynności firm jest kluczowe dla przetrwania kryzysu i wychodzenia z niego. Ważnym aspektem jest niwelowanie zatorów płatniczych poprzez terminowe regulowanie zobowiązać przez wszystkie firmy, które mogą to robić.

Inicjatywa ma charakter społeczny i może w niej wziąć udział każda firma, organizacja czy osoba. Chodzi o budowanie szerokiej świadomości gospodarczej oraz solidarności biznesowej.