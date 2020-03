"To bezprecedensowa pomoc dla zatrudnionych na umowy o dzieło i zlecenie"

Środki, które będą służyły na wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych na umowy o dzieło i zalecenie, będą pochodziły z nowego funduszu, który na mocy tej ustawy tworzymy - powiedziała w poniedziałek (30 marca) w Senacie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Emilewicz wskazała, że "w sposób bezprecedensowy" skierowana pomoc kierowana jest do osób zatrudnionych na umowy o dzieło i zlecenie.

Jak powiedziała, "żałuję, że wcześniej zabrakło determinacji do objęcia wszystkich pracujących na tych umowach, obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym". "Żeby w sytuacji kryzysu, w jakim się dziś znajdujemy, można było sięgać po środki zgromadzone w Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy w ZUS" - dodała.

Szefowa ministerstwa rozwoju wyjaśniła, że "środki, które będą służyły na wypłaty wszystkich świadczeń, będą pochodziły z nowego funduszu, który na mocy tej ustawy tworzymy".

"Będzie on do dyspozycji Prezesa Rady Ministrów i ten fundusz będzie zasilał, te źródła, z których będziemy pokrywać wszystkie świadczenia zawarte w niniejszej ustawie" - podkreśliła.

Dodała, że "w tej chwili proponowane jest to, co tu i teraz, aby w kwietniu i tych najbliższych dniach, uspokoić sytuację i dać pewność Polakom, bo to będą chude tygodnie, pewnie miesiące, że te ciężary będziemy rozkładać pomiędzy siebie w miarę proporcjonalnie". "Koszty poniesiemy wszyscy" - podkreśliła

Senat w poniedziałek zajmuje się pakietem trzech ustaw - przygotowanych przez rząd i przyjętych przez Sejm z poprawkami - tzw. tarczy antykryzysowej.

W sobotę Sejm uchwalił ustawę wspierającą firmy w związku z epidemią koronawirusa. Ustawa m.in. zwalnia mikrofirmy i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące, przewiduje także wypłacanie świadczenia postojowego.

W ustawie zawarto m.in. zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla pracujących w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020 r., a także osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r.

Przewiduje się także wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie do około 2 tys. zł - dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.

Nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju rozszerza kompetencje PFR dotyczące wsparcia przedsiębiorców w związku z koronawirusem. Ustawa zakłada rozszerzenie możliwości finansowania i zakresu działania PFR, tak by Rada Ministrów mogła mu powierzyć realizację programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego.