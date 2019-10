To ostatni moment, by biznes zabrał głos. Niech polski kapitał zostanie w Polsce

Do końca tego tygodnia (do 13 października) biznes może zgłaszać swoje uwagi w sprawie fundacji rodzinnych. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii miesiąc temu zaprezentowało wybrane rozwiązania, które obowiązują w krajach unijnych. Przed napisaniem stosownej ustawy chce jednak, by to właściciele firm wskazali, które mechanizmy warto skopiować, a które trzeba stworzyć w Polsce od nowa.

Sukcesja w firmach