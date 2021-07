Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie zakazu handlu w niedziele

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z ustawą zasadniczą dwa zaskarżone przez Konfederację Lewiatan przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Postanowił także o umorzeniu sprawy w zakresie pozostałych dwóch przepisów, na podstawie których ustanowiono zakaz oraz określono od niego wyjątki.

Umorzenie sprawy

Zdania odrębne

Przypomniał, że ustawodawca przewidział dwuletni okres stopniowania zmian wynikających z wprowadzonej ustawy mający charakter dostosowawczy - do końca 2018 r oku zakaz nie obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca, zaś w roku 2019 zakaz nie obowiązywał w ostatnią niedzielę każdego miesiąca.Czytaj: Miał pomóc, a zaszkodził. Duże centra zyskują, a małe tracą przez niedzielny zakaz handlu Trybunał Konstytucyjny jednocześnie postanowił o umorzeniu postępowania w sprawie dwóch kluczowych przepisów. Pierwszy z nich to artykuł ustanawiający zakaz handlu. Zgodnie z nim, w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane. Drugi z przepisów to przepis wyliczający szereg wyjątków od tego zakazu.W ustawie dopuszczono wyjątki od zakazu np. na stacjach paliw, w sytuacji, a także w przypadku gdy np. przeważająca działalność placówki polega na handlu kwiatami, pamiątkami lub dewocjonaliami, prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych, sprzedaży wyrobów piekarniczych oraz w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.Zdaniem Konfederacji Lewiatan oba te przepisy należało ocenić jako niekonstytucyjne, gdyż różnicują one pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni.- Wobec przekroczenia granic ograniczonej legitymacji wnioskowej przysługującej prezydentowi Konfederacji Lewiatan oraz niespełnienia ustawowo określonych wymogów wniosku inicjującego hierarchiczną kontrolę norm, TK postanowił umorzyć postępowanie w tej części - poinformował sędzia Piskorski.Podkreślił uzasadniając umorzenie tej części sprawy, że w realiach niniejszej sprawy wnioskodawca występuje w celu ochrony praw pracowników, nie zaś ochrony praw, które przysługują pracodawcy w stosunku do pracownika. - Wnioskodawca występuje zatem w obronie interesów pracowników, a nie członków Konfederacji Lewiatan - oznajmił sędzia.Czytaj: Fogiel o ustawie medialnej: nikt nie chce zamykać nikogo i niczego Zdaniem sędziów, którzy złożyli zdania odrębne, Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku zbyt wąsko potraktował kwestię legitymacji wnioskodawcy.W opinii sędziego Zbigniewa Jędrzejewskiego, doprowadziło to do błędnego wniosku o umorzeniu sprawy w odniesieniu do niektórych zarzutów, które w swoim wniosku sformułowała Konfederacja Lewiatan. Jego zdaniem TK powinien merytorycznie rozpoznać wszystkie zarzuty. "Odnosiły się one do aktu normatywnego dotyczącego spraw objętych zakresem działania wnioskodawcy" - zauważył.Zdaniem sędziego Jarosława Wyrembaka, który przewodniczył rozprawie, problemy konstytucyjne w każdej części wniosku zostały zdefiniowane w sposób bardzo klarowny i logiczny. "W moim przekonaniu wniosek w całym zakresie spełniał wszystkie warunki merytorycznego rozpoznania i na takie merytoryczne rozpoznanie w pełni zasługiwał" - ocenił. Dodał, że w relacji do zarzutów i argumentów przedstawionych we wniosku wyrok oparty został na "dość lakonicznych i ogólnikowych wywodach", które nie mogą zostać uznane za wystarczające uzasadnienie przyjętego przez Trybunał rozstrzygnięcia.