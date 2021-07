Ukraińcy zmieniają zwyczaje migracyjne. Z korzyścią dla Polski

Coraz więcej Ukraińców przyjeżdża do Polski w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Władze w Kijowie, nie mogąc zapewnić wszystkim swoim obywatelom pracy, zgadzają się de facto na emigrację. Widać jednoznacznie, że zdecydowanie lepiej jest tu widziana emigracja do Polski niźli do Rosji. To już pokłosie ostatnich wydarzeń i konfliktu zbrojnego Rosji z Ukrainą. O tych sprawach rozmawiamy z Sergiejem Taranem, znanym ukraińskim politologiem, członkiem zespołu doradczego byłego prezydenta Poroszenki, doktorem Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Władze ukraińskie nie odnotowują jakiegoś znacznego wzrostu liczby emigrantów dzięki ruchowi bezwizowemu. To raczej jest ułatwienie do legalnego poszukiwania pracy. Głównie w Polsce, Czechach, Węgrzech, Słowacji. Bo te kraje wprowadziły znaczne ułatwienia przy pozwoleniach na pracę. Jednocześnie jednak widać, że wielu rekruterów rozpoczęło też poszukiwania pracowników do Niemiec czy Szwecji. Rezultaty tych działań pewnie będą widoczne niebawem.Jednocześnie ruch bezwizowy nie doprowadził do zmniejszenia się emigracji do Polski. Skutkiem ułatwień wizowych jest natomiast dalsze zmniejszanie się ilości Ukraińców pracujących w Rosji.Jednocześnie wszelkie dane wykazują, że Ukraińcy nie szukają pracy przez agencje zatrudnienia. W 2019 (ostatnim przed Covid) za pośrednictwem agentów wyjechało do pracy za granicę tylko niecałe 80 tysięcy osób. Z tego do Polski niepełne 10 tysięcy. Wykazuje to wielką mobilność i zaradność Ukraińców, którzy nie oglądają się na agencje tylko sami szukają sobie zatrudnienia w Polsce czy innych krajach europejskich.Do migracyjnych wyjazdów Ukraińców dostosowały się także tutejsze sieci telefonii komórkowej. Praktycznie każda z nich ma w swoich pakietach rozmów obniżki cen na rozmowy z krajami największej ukraińskiej emigracji. W tym także dotyczy to Polski.Ukraińskie władze chciałyby także powiększenia ilości przejść granicznych na zachodniej granicy. To by pozwoliło także na zmniejszenie kolejek na istniejących przejściach.Ułatwieniem dla wielu emigrantów jest także rozrastająca się sieć połączeń komunikacyjnych. Autobusy ze Lwowa czy Kijowa jeżdżą już do większości dużych polskich miast. Uruchomione zostało także połączenie szybkim pociągiem Kijowa z Przemyślem. Stamtąd można skomunikowanym transportem kolejowym dotrzeć czy to do Krakowa czy Warszawy. Coraz więcej jest także połączeń lotniczych.- Całkiem bezzasadnie. O popularności polskiego kierunku emigracji świadczy rozrastająca się sieć nauczania języka polskiego w Kijowie i innych miastach centralnej Ukrainy. Takie kursy dosłownie pękają w szwach. Kres tej tendencji pewnie położy dopiero zdecydowane polepszenie się sytuacji ekonomicznej na samej Ukrainie i związany z tym wzrost dochodów osobistych. Jak przewidują specjaliści, nie będzie to szybciej jak w perspektywie około 10 lat.