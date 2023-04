Usługi dla biznesu stają przed nowymi wyzwaniami

Szybkość, elastyczność i możliwość obniżenia kosztów bez potrzeby rozbudowy własnej struktury postrzegane są jako zalety outsourcingu usług (BPO). Bez wątpienia ten sektor – wskutek zawirowań gospodarczych i wojny na Ukrainie – stanął przed nowymi wyzwaniami.

Firmy korzystające z outsourcingu usług podkreślają ich zalety: od elastyczności po kalkulację kosztów.

Kryzys gospodarczy oznacza dla branży zupełnie nowe wyzwania i możliwości.

Przyszłość sektora BPO będzie jednym z tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Bliżej klienta, a może raczej duży dystans, pozwalający na pracę dla wielu kontrahentów? To tylko jeden z wielu dylematów, przed jakimi stoją dziś firmy z sektora BPO. Zlecenie usług na zewnątrz, czyli wykonywanie procesów biznesowych przez zewnętrzne firmy, oznacza przejęcie odpowiedzialności za ich realizację.

Przyszłość sektora BPO, czyli m.in. inwestycje, zatrudnienie i perspektywy, będzie jednym z ważnych tematów dyskusji podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w najbliższych dniach rusza w Katowicach.

- Udział w debacie na temat przyszłości sektora to świetna okazja do wymiany poglądów z ludźmi z branży, otwartej dyskusji i zaprezentowania swoich przemyśleń, koncepcji na temat poruszany w debacie. Obecny model działania Centrów Usług Wspólnych w długoterminowej perspektywie będzie coraz trudniejszy do utrzymania i rozwijania - mówi Paweł Michalik, dyrektor zarządzający ING Hubs Poland, który będzie jednym z uczestników panelu.

Firmy szeroko korzystają z outsourcingu usług w zależności od zapotrzebowania

ING Hubs Poland działa na rzecz grupy ING, dostarczając kompleksowe usługi IT i usługi operacyjne. Wspiera ING na całym świecie, specjalizując się m.in. w zarządzaniu infrastrukturą IT, monitorowaniu cyfrowego bezpieczeństwa czy w zgodności technicznej i hostingu.

To właśnie tego typu usługi są najczęściej zlecane na zewnątrz, obok księgowości, marketingu i usług HR. Lecz popularny jest nawet outsourcing usług ochroniarskich czy sprzątających.

Zalet jest sporo - firmy zewnętrzne przejmują odpowiedzialność za wykonanie usług oraz jakość, a przy tym przedsiębiorstwo zlecające redukuje własne koszty, nie musi na przykład otwierać nowego działu w firmie.

Przyszłość BPO ważnym tematem dyskusji w czasie EEC 2023

- W debacie chciałbym podyskutować o tym, jakie są możliwości rozwoju takich organizacji jak ING Hubs Poland, która nie do końca jest tego typu centrum usług, które jest zdefiniowane w tej branży. Bazując na naszym 20-letnim doświadczeniu i wysokich kompetencjach naszych pracowników, ewoluowaliśmy i nadal transformujemy podejście od centrum usług wspólnych do roli wspierania naszej organizacji globalnie, w ramach struktur i globalnych procesów - mówi Paweł Michalik, dyrektor zarządzający ING Hubs Poland.

Debata „Przyszłość sektora BPO w Polsce” odbędzie się 25 kwietnia, początek o godz. 11.30.

