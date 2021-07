Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. Sejm przyjął informację o jej realizacji

Sejm przyjął w czwartek informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych za 2020 r. Zainwestowany w strefach kapitał w ok. 62 proc. pochodził z Polski, Niemiec, Holandii, Luksemburga i Stanów Zjednoczonych.

Jak tłumaczył wiceminister Grzegorz Piechowiak, który prezentował informację, ustawa jest obecnie wygaszana. "Wydane do 2018 r. zezwolenia wciąż są aktywne, ale inwestycje są kończone i zamykane" - mówił.

Piechowiak podkreślił, że pomimo wygaszania starej ustawy przedsiębiorcy dalej się rozwijają, reinwestują, zatrudniają pracowników. "W 2020 r. na budowę infrastruktury o obszarze 14 stref wydatkowano ponad 286 mln 200 tys. zł" - powiedział wiceszef MRPiT. Dodał, że SSE na promocję stref przeznaczyły w dobie pandemii prawie 5 mln 100 tys. zł.

Wiceminister zwrócił uwagę, że w 2020 r. liczba wydanych decyzji inwestycyjnych wyniosła 372, tj. o 18 więcej niż rok wcześniej. Wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych sięgnęła 15 mld 200 mln zł wobec 15 mld 300 mln zł w 2019 r.

"Przedsiębiorcy zadeklarowali utworzenie 5 tys. 900 miejsc pracy" - wymienił Piechowiak. Zwrócił uwagę, że polskie firmy stanowiły w 2020 r. 65 proc. podmiotów korzystających z instrumentu strefowego. Rodzime MŚP, jak podkreślił, odpowiadały za 241 nowych inwestycji z ogólnej liczby 372. "Możemy już oficjalnie obalić mit, że strefa jest dla dużych (...) czy też zagranicznych firm" - stwierdził.

Piechowiak zaznaczył, że 122 miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze przyciągnęły 26 proc. inwestycji realizowanych w 2020 r. SSE. Podkreślił, że cała Polska stała się wielką strefą inwestycji.

"Dzisiaj przedsiębiorcy mogą lokować się w dowolnym regionie i na dowolnym terenie" - mówił. Wskazał, że decyzję o ulokowaniu się poza tzw. terenami strefowymi w 2020 r. podjęło 59 proc. inwestorów. Według niego ten udział "nadal będzie rósł".



Jadwiga Emilewicz, przedstawiając stanowisko Komisji Gospodarki dot. informacji o realizacji ustawy o SSE, stwierdziła, że ustawa z 1994 r. przyniosła zakładane wówczas cele i przyczyniła się do zwiększania się inwestycji "nawet w tak trudnym roku, jak 2020 r.". "Pomimo kryzysowego roku pandemicznego widzimy wzrost inwestycji, wzrost miejsc pracy per saldo we wszystkich specjalnych strefach ekonomicznych" - mówiła.





Piotr Król (PiS) zaznaczył, że w 2020 r. łączny obszar stref wynosił 22 tys. 949 ha, a średni stopień zagospodarowania stref wzrósł do blisko 67 proc. "Na koniec 2020 r. przedsiębiorcy posiadali 2289 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref" - mówił.

Dodał, że zainwestowany w strefach kapitał w ok. 62 proc. pochodził z Polski, Niemiec, Holandii, Luksemburga i Stanów Zjednoczonych. Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji mieli przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej (ok. 27 proc.); kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (ok. 9 proc.) oraz wyrobów metalowych (ok. 7 proc.) - dodał.

Adrian Zandberg (Lewica) wskazywał na archaiczny charakter stref ekonomicznych. Podkreślał, że Polska ma dziś wiele do zaoferowania "i nie musi pokornie prosić o każde euro".

"Mamy stabilną gospodarkę, względnie niski poziom bezrobocia (...) bardzo wysokie, także na tle innych krajów europejskich kompetencje pracowników" - zaznaczył i ocenił, że jesteśmy miejscem, w którym korzystnie jest ulokować inwestycje. Jego zdaniem tym, co będzie decydowało o naszej konkurencyjności, są m.in. inwestycje w usługi publiczne, a nie to, "czy biznesmenowi ze Stanów czy Holandii dosypiemy znowu 1-2 mld zł".

Również Dariusz Rosati (KO) przekonywał, że SEE "to instrument z innej epoki". Według niego Polska nadal potrzebuje inwestorów zagranicznych. "Średni poziom wynagrodzeń w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego jest o 50 proc. wyższy niż średnia krajowa, a udział tych przedsiębiorstw w eksporcie wynosi 50 proc." - mówił.



Rosati zaznaczył, że warto zadbać o inne instytucjonalne czynniki, m.in. sprawność sądów gospodarczych, stabilność obciążeń podatkowych czy generalnie stabilność prawa.

Mieczysław Kasprzak (Koalicja Polska) podkreślał natomiast, że strefy ekonomiczne sprawdziły się, i że jest to "dobre wsparcie dla firm, które chcą inwestować".

Wiceminister Piechowiak podkreślił, odpowiadając na pytania posłów, że gdyby w pandemii nie było stref ekonomicznych, to wyniki inwestorów tam działających byłyby ujemne. "Jeśli chodzi o wszystkich inwestorów, którzy inwestowali w SSE, to pomoc przyniosła wymierne korzyści" - stwierdził. Zgodził się, że stabilność prawa, sądy gospodarcze to "rzecz ważna w postępowaniach z przedsiębiorcami" i stabilność jest "jak najbardziej potrzebna".

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - tym samym Polska stała się jednolitym obszarem inwestycji. Od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju, a nie tylko - jak wcześniej - na obszarach (wydzielonych przepisami) należących do specjalnych stref ekonomicznych. SSE, działając jako spółki, nadal pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI - zarządzają poszczególnymi jej częściami, doradzają inwestorom i prowadzą aktywną politykę rozwoju gospodarczego Polski.