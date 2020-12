Ustawa ws. pomocy branżowej dla firm - tzw. tarcza 6.0 opublikowana w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę ws. wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z COVID-19, tzw. tarczę 6.0. Przewiduje pomoc w postaci m.in. zwolnienia ze składek ZUS, trafi do firm z ok. 40 branż.

Celem ustawy jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi obecnie zasadami bezpieczeństwa, mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Pierwotnie tarcza 6.0 przewidywała udzielenie wsparcia finansowego ok. 30 branżom. Senat w swoich poprawkach rekomendował poszerzenie grona beneficjentów o kolejne kilkadziesiąt branż.

"Ustawa wprowadza do porządku prawnego dalsze, szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i utrzymanie miejsc pracy" - czytamy.

Pomoc dla około 40 branż

Pierwotnie tarcza 6.0 przewidywała udzielenie wsparcia finansowego ok. 30 branżom. Senat w swoich poprawkach rekomendował poszerzenie grona beneficjentów o kolejne kilkadziesiąt branż. Ostatecznie Sejm zgodził się na rozszerzenie pomocy dla kolejnych branż, m.in. firm działających w kateringu, transporcie, kulturze, handlu. Łącznie narzędzia pomocowe trafią do ok. 40 branż - m.in. do branży gastronomicznej, turystycznej, kulturalno-rozrywkowej, sportowej, edukacyjnej.