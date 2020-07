Volkswagen zawiesza rekrutację nowych pracowników do końca roku

Główna marka niemieckiej Grupy Volkswagen zawiesiła zatrudnianie nowych pracowników do końca bieżącego roku - podaje w środę agencja Reutera, powołując się na wewnętrzny komunikat nowego szef marki, Ralfa Brandstaettera.

Agencja dotarła do wewnętrznego newslettera VW, w którym znalazł się m.in. wywiad z menedżerem, który na początku czerwca przejął kierowanie główną marką producenta z Wolfsburga od szefa koncernu, Herberta Diessa. Brandstaetter stwierdza w nim m.in., iż firma "pozostaje pod znaczącą presją związaną z kosztami", co tłumaczy "ostrym spadkiem dostaw, a co za tym idzie przychodów, przy jednoczesnym utrzymaniu licznych wydatków". Przyczyniło się to do decyzji o wstrzymaniu rekrutacji. Szef marki Volkswagen podkreślił zarazem, iż firma podtrzymuje wcześniejsze zobowiązanie dotyczące gwarancji pracy dla niemieckich pracowników do 2029 r. - zauważa Reuters.

Stojący na czele rady pracowników VW Bernd Osterloh ocenił, że wobec wstrzymania rekrutacji koncern musi bardziej zadbać o odpowiednie przeszkolenie zatrudnionych. Reprezentant związkowców w wywiadzie dla dziennika "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" wskazał, iż tegoroczna produkcja w głównej niemieckiej fabryce spółki spadnie z planowanych wcześniej 700 tys. do ok. 500 tys. pojazdów. W innej lokalnej gazecie, "Wolfsburger Nachrichten", opublikowano wypowiedź Osterloha, zgodnie z którą system dwuzmianowy przyjęty w związku z zagrożeniem epidemiologicznym uniemożliwia obecnie VW produkowanie 3000 samochodów dziennie.

Osterloh zapewniał ostatnio akcjonariuszy spółki, że Volkswagen nie potrzebuje obecnie masowych zwolnień ani innych radykalnych działań nastawionych na redukcję kosztów. Według przedstawiciela związkowców mimo kryzysu spowodowanego pandemią dla koncernu wystarczający ma być program realizowany od 2016 r. Odróżniałoby to VW od rywali takich jak Daimler, który w ramach poszukiwania dodatkowych oszczędności w związku z recesją ma rozważać likwidację nawet 15 tys. stanowisk na całym świecie.