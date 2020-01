W 2019 r. KSSE pozyskała 53 nowe projekty za 3,5 mld zł

53 nowe inwestycje, warte w sumie ponad 3,5 mld zł, pozyskała w minionym roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 1,5 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 4,7 tys. istniejących – podała w środę KSSE.

Ubiegłoroczne wyniki były zbliżone do rekordowego dla KSSE roku 2017, kiedy strefa pozyskała 58 projektów o łącznej wartości ponad 3,4 mld zł. W 2018 roku nowych projektów było 51, o wartości ponad 2,5 mld zł.

"Utrzymujemy wysokie tempo rozwoju i szykujemy się do kolejnych rekordów, bo dzięki nowym inwestycjom powstają dobrze płatne miejsca pracy" - mówił podczas środowej konferencji prasowej w Katowicach prezes KSSE Janusz Michałek. Zapowiedział, że już w pierwszym kwartale tego roku strefa pozyska kolejne nowe projekty inwestycyjne.

Wśród priorytetów na 2020 r. prezes wymienił dalsze działania, m.in. przy współpracy z samorządami - na rzecz przyciągania do strefy małych i średnich polskich firm - w ub. roku stanowiły one 58,5 proc. wszystkich inwestycji KSSE. Aż 41,5 proc. to projekty małych i mikro firm, które po zmianie przepisów coraz chętniej inwestują w strefach ekonomicznych.

Dwie trzecie pozyskanych w ub. roku projektów realizują firmy polskie, które zainwestują prawie 500 mln zł, zatrudniając blisko 240 nowych pracowników i utrzymując ponad 1,8 tys. już istniejących stanowisk pracy.

W ub. roku KSSE inwestowały głównie firmy z branży metalowej (28,3 proc.), a także elektrycznej (13,2 proc.), motoryzacyjnej i tworzyw sztucznych (po 11,3 proc.). Są też inwestorzy z sektora maszynowego, spożywczego, meblarskiego, poligraficznego, elektronicznego, IT, obsługi biznesu, tekstyliów, branży chemicznej, transportowej, artykułów gospodarstwa domowego, usług księgowych i recyklingu.

Wśród największych ubiegłorocznych projektów inwestycyjnych są m.in. SK Innovation (koreański producent baterii do samochodów elektrycznych oraz ich komponentów zainwestuje w Dąbrowie Górniczej ponad 1 mld zł), Foosung Poland (W Kędzierzynie-Koźlu koreańska firma zainwestuje 370 mln zł w produkcję kluczowego składnika elektrolitów akumulatorach litowo-jonowych do aut elektrycznych) czy Outokumpu Distribution Polska (fińska firma wybuduje w Dąbrowie Górniczej fabrykę przerobu stali nierdzewnej za 187 mln zł).

W ub. roku w KSSE zainwestowali: Ket Poland, Gappag, Ekoinstal Holding, Protech, Cobex Polska, Elastomery AIB, Kirchhoff Polska, Clever Solutions Group, Zannini Poland, Sokpol, Aiut, JSW IT Systems, Foosung Poland, SK Innovation, Nestor Springs, PPHU Gelander, Dominator Wojciech Wróbel, Zapamet, Hemarpol Trade, DHC Systems, BR Ekspert.PL, Atepaa, Protech, Astecoma, Argo Śmierciak Paweł, Cora Adam Sikora, Tabath Jan, Enel-PC, Odlewnia Żeliwa Wulkan, Ficomirrors Polska (dwukrotnie), Interstal oraz Marbach-Budowa Form, Cobra Europe, Bramster, MonoSol Poland, Carbospec, Fasing, Nitrex Metal, Bulten Invest, Flexon, Otokumpu Distribution Polska, Kamet, Belos-PLP, Prosperplast 1, Vivasto, Acustica Industiale Poland, Dawstar, PPiMUE Kaja, Kapadora, Betafence, OSM Bieruń oraz Weber-Stephen Products.

W tym roku - jak poinformowała wiceprezes KSSE Barbara Piontek - strefa zamierza kontynuować m.in. projekty edukacyjne i szkoleniowe dotyczące przygotowania kadr na potrzeby działających w strefie firm. Rozpoczyna się także realizacja projektu "Pracownik+ Mieszkanie+", w ramach którego powstaną mieszkania dla pracowników zakładów zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu.

W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej działa obecnie ok. 400 firm, które łącznie zainwestowały ponad 36 mld zł i stworzyły 80 tys. miejsc pracy. KSSE została uznana przez FDI Business Financial Times za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie w latach 2015, 2016 i 2017, a w 2019 za najlepszą w Europie i drugą na świecie.

W swojej 23-letniej historii strefa wydała 590 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, a także 64 decyzje o wsparciu w ramach nowych, obowiązujących od września 2018 r., przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji - na projekty o łącznej wartości 4,4 mld zł.