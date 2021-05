W 2020 r. oni zarabiali najlepiej

W 2020 r. najwyższe płace były w branży teleinformatycznej, gdzie zarobki przekraczały 9,2 tys. zł brutto. Wśród branż z najwyższymi płacami znalazły się też działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz górnictwo i wydobywanie - wynika z najnowszego raportu Personnel Service.

W ubiegłym roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w Polsce wzrosło o 5 proc. do poziomu ponad 5,1 tys. zł brutto.

Najwyższe płace w 2020 r. były w branży teleinformatycznej, gdzie zarobki przekraczały 9,2 tys. zł brutto.



Wśród branż z najwyższymi płacami znalazły się też działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz górnictwo i wydobywanie. Pensje tam plasowały się na poziomie powyżej 8,6 tys. zł. Wypłatę na poziomie 8,2 tys. zł z kolei można było w 2020 r. otrzymać w sektorze obejmującym wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - czytamy w raporcie firmy Personnel Service. Na ostatnim miejscu wśród pięciu branż z najwyższymi płacami w ub. roku uplasowała się działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie przeciętne wynagrodzenie wynosiło 7,6 tys. zł.

Prezes zarządu Personnel Service Krzysztof Inglot cytowany w raporcie ocenił, że "wzrost popularności pracy w zawodach związanych z IT nie jest zaskoczeniem". Jego zdaniem fakt, że zarobki w tej branży są najwyższe w Polsce przyciąga nowych kandydatów, a "podczas pandemii koronawirusa uwypukliły się dodatkowe zalety (branży IT - PAP), jak choćby możliwość pracy zdalnej". W opinii Inglota najwyższy notowany wzrost zatrudnienia w skali roku napędził też ułatwiony proces rekrutacji, którą można przeprowadzić całkowicie online.

"Oprócz tego sektora, poszukujących pracy przyciąga również działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz transport i gospodarka magazynowa, które zanotowały 2 proc. wzrost pracowników w ciągu roku" - skomentował Inglot.

Z danych GUS, które posłużyły firmie Personnel Service jako podstawa do badania, wynika iż najwięcej osób w ub. roku pracowało w sekcji "przetwórstwo przemysłowe". W 2020 r. branża ta zatrudniała ponad 2,42 mln osób, z czego prawie 98 proc. w sektorze prywatnym.

W branży handlu i sektorze naprawy pojazdów samochodowych zanotowano w 2020 r. 1,38 mln etatów.

Na trzecim miejscu wśród branż zatrudniających najwięcej znalazła się edukacja, z wynikiem 1,1 mln pracowników w ubiegłym roku.

W sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej pracowało 687,7 tys. osób, a w transporcie i gospodarce magazynowej - 661,4 tys.

Zdaniem Inglota "przemysł to sektor, który nie tylko zatrudnia najwięcej pracowników w Polsce, ale także zarobki w nim należą do jednych z najwyższych w kraju". Jak zwrócił uwagę prezes zarządu Personnel Service "to też jedna z bezpieczniejszych opcji jako miejsce pracy, co potwierdzają świetne wyniki polskiego przemysłu, który bardzo dobrze poradził sobie w czasie trwania pandemii".

Inglot ocenił, że produkcja przemysłowa rośnie w Polsce z rekordową dynamiką, co może napędzić powstawanie nowych miejsc pracy w tym sektorze, "choć należy też się spodziewać rosnącego stopnia automatyzacji w wielu firmach".

