W 2022 r. wartość polskiej branży mediów i rozrywki przekroczy 10 mld dol.

Wartość rynku mediów i rozrywki w Polsce wzrośnie w 2022 r. o 877 mln dol. i przekroczy 10 mld dol. - wynika z raportu firmy doradczej PwC. Najszybciej rosnącym segmentem w naszym kraju będą serwisy streamingowe oferujące treści wideo - dodano.

Rozwój telewizji i wideo

Z kolei polski rynek telewizji i wideo będzie się rozwijał w latach 2020-2025 w średniorocznym tempie 1,48 proc. Oceniono, że największa część przychodów będzie pochodziła z abonamentów za usługi telewizyjne, a przychód z ich tytułu wzrośnie z 1,68 mld dol. w 2020 r. do 1,86 mld dol. w 2025 r.



W segmencie kin przychody w 2020 r. były ponad 3,5 krotnie niższe od odnotowanych w roku 2019 r. Oceniono, że 2021 r. powinien przynieść odbicie, ale do wyników z 2019 r. uda się prawdopodobnie wrócić najwcześniej w 2023 r. Dodano, że w przypadku rynku gier wideo w Polsce średnioroczna stopa wzrostu w latach 2020-2025 wyniesie 6,1 proc. Dzięki temu pod koniec badanej perspektywy wartość rynku wyniesie 970 mln dol.



Według PwC najszybsze tempo wzrostu do 2025 r. notować będą: usługi związane z wirtualną rzeczywistością (VR), kina, reklama OOH (w tym na nośnikach cyfrowych) oraz OTT.