W biurach ma być ciszej

Rok ciągłej pracy zdalnej i obecny system hybrydowy, skłaniają do zastanowienia się, jakie powinny być biura, by stać się lepszymi miejscami pracy. Oprócz odpowiedzi na nowe wyzwania, do rozwiązania są też „stare", lecz nadal aktualne problemy. Według najnowszych badań, przeprowadzonych również w Polsce na 900 tys. osób, hałas jest jedną z głównych przyczyn niezadowolenia z biura. Czy w 2022 rok ten problem zostanie rozwiązany? Wytyczne świeżo opublikowanej normy ISO 22955 mają szansę tę sytuację zmienić.

Badacze Leesman Index po raz kolejny wskazują, że biura, choć są coraz ładniejsze, wciąż niedostatecznie zaspokajają potrzeby pracowników związane ze skupieniem i prywatnością.

Problem hałasu w biurach ma szansę uregulować nowa, międzynarodowa norma akustyczna ISO 22955:2021.

Zawiera ona wytyczne dotyczące akustyki biur na planie otwartym.

Nowa norma dla biur open space ma rozwiązać problem hałasu

