W. Brytania: Wiceszef MSW wzywa Polaków do składania wniosków o status osoby osiedlonej

Brytyjski wiceminister spraw wewnętrznych Kevin Foster w artykule napisanym dla PAP wezwał Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, a jeszcze nie złożyli wniosku o status osoby osiedlonej, by z tym nie zwlekali. Podkreślił istotny wkład Polaków w brytyjskie społeczeństwo.

Ministerstwo poinformowało w czwartek, że liczba złożonych wniosków o status osoby osiedlonej (settled status) i tymczasowy status osoby osiedlonej (pre-settled status) wyniosła na koniec stycznia 5 060 600, z czego 4 678 300 już rozpatrzono. Spośród rozpatrzonych aplikacji w 53 proc. przyznany został status osoby osiedlonej, w 44 proc. - tymczasowy status, zaś pozostałe to wnioski nieważne, wycofane lub te, gdzie statusu odmówiono.

"Obywatele polscy są naszymi sąsiadami, kolegami, przyjaciółmi i bliskimi. Wzbogacają naszą kulturę i odgrywają integralną rolę w naszym społeczeństwie" - napisał Kevin Foster, który nadzoruje program osiedleńczy dla obywateli UE.

Jak podkreślił, przekroczenie 5 mln wniosków jest "wspaniałą liczbą", która czyni ten program największym tego rodzaju w historii Wielkiej Brytanii i pokazuje niezachwiane zaangażowanie rządu w obietnicę, którą złożył po referendum w sprawie brexitu, aby chronić prawa milionów Europejczyków w nadchodzących latach.

"A moje przesłanie do obywateli polskich i członków ich rodzin, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, jest jasne - złóżcie wniosek teraz i dołączcie do milionów, którzy już przeszli przez prosty proces, aby zapewnić sobie status. Do ostatecznego terminu 30 czerwca 2021 roku pozostały jeszcze cztery miesiące" - napisał Foster.

Podkreślił, że jest wiele możliwości wsparcia i poinformował o przekazaniu kolejnych 4,5 mln funtów dla 72 organizacji w Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej i Walii, które wspierają Europejczyków znajdujących się w trudnej sytuacji i mających trudności ze złożeniem wniosku. Te pieniądze to uzupełnienie 17 mln funtów już przekazanych na ten cel.

Dodał, że rząd brytyjski uruchomił również nową kampanię reklamową o wartości 1,5 mln funtów, aby zapewnić, że obywatele UE i członkowie ich rodzin będą świadomi terminu składania wniosków i będą wiedzieć, że muszą się o nie ubiegać. Jest to kontynuacja już zrealizowanej kampanii reklamowej o wartości 4,6 mln funtów, a nowe reklamy skierowane do obywateli UE pojawią się wkrótce w mediach społecznościowych, w internecie, telewizji i radiu.

"Ale wszyscy mamy rolę do odegrania - jeśli masz polskich przyjaciół i członków rodziny, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, zachęć ich do zrobienia tego przed upływem terminu" - wezwał Foster.

Uzyskanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej jest konieczne, aby po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie, który upłynął 31 grudnia 2020 r., obywatele państw UE nadal legalnie mogli mieszkać w Wielkiej Brytanii i zachować nabyte prawa. Obecnie, maksymalnie do 30 czerwca, wnioski mogą składać już tylko osoby, które były w Wielkiej Brytanii przed końcem okresu przejściowego.

Według ostatnich dostępnych danych na temat wniosków złożonych przez obywateli poszczególnych państw UE, do 30 września 2020 r. złożyło je 773 840 obywateli polskich, z czego 596 200 otrzymało status osoby osiedlonej, a 138 200 - tymczasowy status. Jak podał w połowie stycznia brytyjski urząd statystyczny ONS, w połowie 2020 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało 815 tys. osób mających polskie obywatelstwo, o 85 tys. mniej niż na koniec 2019 r.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński