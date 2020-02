W czwartek referendum strajkowe w sosnowieckim Bitronie

Referendum strajkowe odbędzie się w czwartek w produkującej podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego firmie Bitron Poland w Sosnowcu (Śląskie) – podała w środę śląsko-dąbrowska „S”. Załoga domaga się podwyżek płac.

Głosowanie rozpocznie się o godz. 5.30 i potrwa całą dobę. Pracownicy będą odpowiadać na pytanie, czy są za przeprowadzeniem bezterminowej akcji strajkowej w celu poparcia żądań zgłoszonych przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ "Solidarność" w Bitron Poland.

Związkowcy sformułowali 6 żądań. Dwa z nich dotyczą podwyżek płac zasadniczych, jedno podwyższenia dodatku za pracę w soboty i w niedziele, kolejne zwiększenia premii świątecznej, a dwa pozostałe gwarancji zatrudnienia i warunków pracy.

"Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość pracowników poprze akcję strajkową. Przede wszystkim załoga jest zniecierpliwiona przedłużającymi się bez końca rozmowami płacowymi. Koszty życia w ostatnim czasie strasznie wzrosły. Każdy odczuwa to w portfelu. Ludzie chcą podwyżek i to nie symbolicznych, jakie proponuje pracodawca, ale realnych, które choć trochę będą mogły zrekompensować wzrost wydatków na utrzymanie" - powiedziała w środę przewodnicząca "Solidarności" w Bitronie Izabela Będkowska.



"Solidarność" z Bitronu 21 stycznia wszczęła spór zbiorowy z pracodawcą, wysuwając postulat podwyżki stawek godzinowych o 5 zł brutto. W odpowiedzi kierownictwo firmy zaproponowało wzrost stawki o 1,1 zł brutto. "W trakcie kolejnych rund rokowań znacząco obniżyliśmy żądania. Naszą ostatnią propozycją jest podwyżka stawek godzinowych o 2 zł brutto i jednoczesne włączenie do płac zasadniczych 200 zł z premii frekwencyjnej, co w sumie dawałoby podwyżkę o 3,2 zł brutto na godzinę. Mimo, że zdecydowaliśmy się na tak znaczące ustępstwo, pracodawca zaproponował zwiększenie swojej pierwotnej propozycji zaledwie o 40 gr, czyli podwyżkę stawki o 1,5 zł na godzinę. To było nie do przyjęcia" - relacjonowała przebieg negocjacji przewodnicząca.

Spotkanie z udziałem mediatora nie przyniosło rozstrzygnięcia, strony podpisały więc protokół rozbieżności, a związkowcy rozpoczęli przygotowania do referendum.

Bitron Poland w Sosnowcu zatrudnia przeszło 1060 osób. Firma produkuje podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Większość załogi stanowią kobiety.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Bitron Poland w Sosnowcu obejmuje zasięgiem swojego działania jeszcze dwie inne firmy działające w branży automotive. Są to Grammer Automotive Polska oraz Gimplast. W obu tych firmach także toczą się spory o podwyżki płac i również rozpoczęły się tam przygotowania do referendów strajkowych.