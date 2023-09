W Gdańsku startuje kluczowa inwestycja dla morskiej energetyki wiatrowej

Agencja Rozwoju Przemysłu razem z partnerem strategicznym GRI Renewable Industries oraz Baltic Towers zainaugurowała w Gdańsku realizację budowy fabryki wież wiatrowych dla morskiej energetyki wiatrowej.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) poinformowała, że razem z partnerem strategicznym GRI Renewable Industries oraz Baltic Towers 31 sierpnia 2023 r. zainaugurowała w Gdańsku realizację budowy fabryki wież wiatrowych dla morskiej energetyki wiatrowej.

ARP podała, że budowa nowej fabryki wież offshore, będąca wspólnym przedsięwzięciem ARP, wspomnianej już hiszpańskiej spółki GRI Renewable Industries oraz powołanej dla realizacji inwestycji spółki Baltic Towers ma przyczynić się do postępu w rozwoju sektora energetyki wiatrowej w Polsce.

W komunikacie poinformowano, że w ramach nowej inwestycji, zlokalizowanej w Gdańsku z dostępem do nabrzeża, zostanie wybudowana hala do produkcji wież offshore dla największych planowanych turbin wiatrowych o mocy powyżej 15 MW.

Podano też, że zakład produkcyjny, zaprojektowany i wybudowany zgodnie ze standardami Przemysłu 4.0, będzie miał moce umożliwiające produkcję ponad 150 wież rocznie.

Gośćmi ceremonii byli m.in. Jon Riberas, właściciel spółki GRI Renewable Industries, oraz Ramiro Fernández Bachiller, ambasador Hiszpanii w Polsce.

- Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tym kluczowym dla energetyki wiatrowej w Polsce projekcie. Ma on na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i neutralności emisyjnej. To wspólne przedsięwzięcie tworzy światowego lidera na rynku offshore, który przyczyni się do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie instalowania odnawialnych źródeł energii w następnej dekadzie – powiedział Jon Riberas, cytowany w komunikacie.

- Jestem przekonany, że budowa fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej w Gdańsku to wiatr w żagle dla całej polskiej gospodarki. To projekt, który łączy interesy gospodarcze i te dotyczące strategicznego bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy – dodał Cezariusz Lesisz, prezes zarządu ARP.

Inwestycja ma zostać oddana do użytku w II kwartale 2025 roku.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl