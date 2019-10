W listopadzie ogłoszenie konkursów finansowanych z Funduszy Norweskich

„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje" to nowy program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców w ofercie PARP. Większość budżetu tego programu stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Objęte programem konkursy zostaną ogłoszone w przyszłym miesiącu. - 19 listopada ogłosimy konkursy, na które rozpoczniemy przyjmowanie wniosków w styczniu 2020 - poinformował Adam Banaszak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

- No i wreszcie najważniejsza dobra informacja - 19 listopada ogłosimy konkursy, na które rozpoczniemy przyjmowanie wniosków w styczniu 2020 i miejmy nadzieję , że do końca marca 2020 świetne wnioski ze strony polskich przedsiębiorców, tam gdzie się to tylko uda w partnerstwie z norweskimi przedsiębiorstwami, trafią do naszej agencji i będzie to okazja do rozpoczęcia wydatkowania tych środków - stwierdził Adam Banaszak.Z programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” wsparcie będą mogły uzyskać innowacje w trzech obszarach priorytetowych: zielone technologie (budżet 50 mln euro), biznes w obszarze wód morskich lub śródlądowych (budżet 10 mln euro) oraz rozwój produktów z obszarów tzw. technologii dobrobytu (budżet 18,7 mln euro).Kolejne 15 mln euro przeznaczone jest na tzw. schemat małych grantów dla kobiet. To instrument dedykowany firmom prowadzonym przez kobiety, a będą mogły być w nim wspierane projekty z obszarów priorytetowych, czyli zielone innowacje, wody morskie i śródlądowe lub jakość życia.- Ten program miał świetne wyniki w poprzednich edycjach i dlatego podjęto decyzję, wspólnie Polska i Norwegia, aby pomnożyć alokację. Teraz jest tych pieniędzy cztery razy więcej, w sumie 100 mln euro. Celem jest sprawienie, aby gospodarka była bardziej zielona, chodzi o promowanie konkurencji i współpracy pomiędzy z jednej strony instytucjami badawczymi, a z drugiej firmami tak po polskiej, jak i po norweskiej stronie – wskazał Olav Myklebust, ambasador Królestwa Norwegii w Polsce.- Często podkreślam, że w tym wszystkim chodzi o ludzi, o to, aby poprawić jakość życia, ale również chodzi o to, aby uwierzyć w tych, którzy mają pomysły i marzenia. I właśnie z tego powodu ten program skupia się m.in. na kobietach przedsiębiorcach - po to, aby ich firmy były silniejsze, bardziej zielone, konkurencyjne i by wzmocnić ich potencjał tak, aby mogły się rozwijać na rynku - stwierdził Olav Myklebust.