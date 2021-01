Wartość inwestycji na rynku VC przekroczyła 2,1 mld zł

W 2020 roku wartość inwestycji na polskim rynku venture capital (VC) przekroczyła 2,1 mld zł - poinformował w czwartek PFR Ventures. To wzrost o 70 proc. w porównaniu z 2019 r. - dodano.

Z opublikowanego przez PFR Ventures raportu wynika, że w 2020 r. fundusze pozyskały od inwestorów ponad 2,1 mld zł.



"To łączna suma kapitału jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime, innowacyjne przedsiębiorstwa" - napisano. Wskazano, że na tle 2019 r. wartość inwestycji wzrosła o 70 proc. Największe dofinansowanie otrzymały takie spółki jak: ICEYE (331 mln zł), Brainly (302 mln zł) oraz Booksy (266 mln zł).



Czytaj też: Booksy zebrało 70 mln dolarów. Polski start-up podbija USA

"W roku 2020 odnotowaliśmy kolejny rekord na polskim rynku venture capital. Trzy transakcje w pułapie od 250 do 350 mln zł wyznaczyły głównych kandydatów do tytułu polskiego jednorożca. Nie oznacza to jednak, że w 2021 r. nie pojawi się jeszcze jakiś "czarny koń", który dołączy do Booksy, Brainly, DocPlanner i ICEYE" - mówi cytowany w informacji wiceprezes PFR Ventures Aleksander Mokrzycki.

Z kolei, jak zaznacza partner w Inovo Venture Partners Tomasz Swieboda, "wzrost wartości inwestycji o 70 proc. względem 2019 r., pokazuje, że zarówno nasz lokalny ekosystem, jak i sektor technologiczny ogółem, są liczącym się elementem gospodarki niejednokrotnie odpornym na sytuację makroekonomiczną".

W informacji wskazano, że 62 proc. zainwestowanych w trzecim kwartale środków to kapitał publiczno-prywatny, a udział międzynarodowych funduszy w transakcjach wyniósł 48 proc. Jednocześnie - jak czytamy - 258 z 310 transakcji bazowało na kapitale publiczno-prywatnym, natomiast 74 to inwestycje z udziałem funduszy PFR Ventures.

"W 2020 zapewniły one 28 proc. kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Istotną rolę w segmencie zalążkowym odgrywają fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które dokonały 146 transakcji" - napisano.

Wskazano, że pięć największych rund finansowania odpowiadało za trochę ponad połowę całego finansowania w 2020 r. Jednocześnie - jak dodano - rośnie średnia wartość transakcji, która zbliża się do 4 mln zł. Mediana utrzymuje się na poziomie 1 mln zł.

Napisano, że co czwarta spółka, do której trafiły środki VC, zajmuje się rozwijaniem innowacji w obszarze zdrowia. Wśród nich znajdują się nie tylko projekty naukowe, ale także przedsięwzięcia mające na celu rewolucjonizować dotychczasowy system opieki lub zwiększać naszą świadomość o samopoczuciu. Popularne wśród inwestorów są też rozwiązania dla korporacji (Enterprise Software) oraz FinTech. Stanowiły one kolejno 15 proc. i 9 proc. wszystkich transakcji w 2020 r.

Zgodnie z informacją PFR Ventures, jest to spółka zarządzająca funduszami funduszy, które wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami inwestuje w fundusze Venture Capital oraz Private Equity. Celem PFR Ventures jest zasilenie kapitałem polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju. Obecnie PFR Ventures posiada ponad 50 funduszy w swoim portfelu, które dokonały ponad 300 inwestycji.