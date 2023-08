Ważne zmiany w ZUS od 1 września. Jedni oszczędzą 1106 zł, inni 1070 zł

Wyższa kwota zwolnienia z oskładkowania ZUS na dofinansowanie posiłków i nowe zasady przeliczania na złotówki ozusowanych przychodów osiąganych w walutach obcych to zmiany, które wejdą w życie od 1 września w ZUS.

1 września wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na jego podstawie zmienia się kwota wyłączenia z podstawy oskładkowania wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.

Koleją wprowadzoną zmianą jest modyfikacja zasad przeliczania na złotówki ozusowanych przychodów osiąganych w walutach obcych.

Nowa kwota zwolnienia ze składek ZUS. Co to oznacza dla pracodawców?

Od 1 września 2023 roku w górę pójdzie kwota zwolnienia z oskładkowania ZUS na dofinansowanie posiłków. Do tej pory kwota ta wynosiła 300 zł, od września wzrośnie do 450 zł miesięcznie na pracownika.

Wolna od składek ZUS jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych.

Jak wynika z interpretacji z 14 kwietnia 2023 r. przez "posiłek" należy rozumieć zarówno gotowe posiłki, jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia.

Z wyliczeń Sodexo wynika, że pozwoli to pracodawcy zaoszczędzić do 1106 zł rocznie, a pracownikowi do 1070 zł w skali roku.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z rozwiązań dotyczących dofinansowania posiłków korzysta obecnie ok. 387 tys. osób.

Nowe zasady przeliczania zarobków otrzymywanych w obcej walucie

Kolejna zmiana, która w ZUS wchodzi w życie od września, dotyczy sposobu przeliczania kwot stanowiących podstawę wymiaru składek euro (EUR) na złotówki (PLN, zł).

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzony zostanie podział:

płatnika składek przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych;

pozostałe podmioty przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu wypłaty, a jeżeli nie jest to dzień roboczy, to w następnym dniu, który jest dniem roboczym, a w przypadku, gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu - według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.

Radca prawny Monika Jurkiewicz zaznacza, że szczególnie ta druga część ma tu duże znaczenie, gdyż dotyczy sytuacji pracowników, w stosunku do których to ZUS przejmuje funkcję płatnika składek w zakresie przeliczenia uzyskanego przez pracownika przychodu w walucie obcej na walutę krajową.

