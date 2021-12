Wchodzimy w epokę gigantycznych zmian w infrastrukturze

Gdy w wielu miejscach na świecie ruszą projekty związane z transformacją energetyczną, przyjdzie nam rywalizować z wieloma mocnymi konkurentami o skąpe zasoby wiedzy, umiejętności, ludzi, materiałów budowlanych czy pieniądza – ostrzega Marcin Bejm, adwokat, partner kierujący praktyką infrastruktury i projektów infrastrukturalnych w kancelarii CMS. Polska powinna zadbać o swoją przewidywalność, wiarygodność i atrakcyjność dla inwestorów.

Ale muszą to być projekty mające wyraźne wsparcie polityczne, tzw. ownership, w administracji centralnej, wynikający ze strategii państwa polskiego w danej dziedzinie czy sektorze.

Z kolei niski udział sektora prywatnego w inwestycjach infrastrukturalnych jest zjawiskiem niezmiennym w Polsce od lat. To naturalne następstwo dostępności bezzwrotnych środków finansowych UE w okresie ostatnich 15 lat. Z drugiej jednak strony to również efekt braku zaufania do partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).Wystarczy spojrzeć na program budowy dróg ekspresowych w modelu PPP sprzed 2 lat. Został zapowiedziany i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów finansowych oraz firm budowalno-koncesyjnych praktycznie z całego świata. Jednak został, dosłownie na kilka dni przed ogłoszeniem pierwszego projektu, odwołany. Jedną pochopną decyzją odebrano rynkowi PPP wiarygodność na długie lata.Aktualna sytuacja w Polsce w zakresie stabilności politycznej, w tym kwestie praworządności i efektywności działania systemu sądownictwa, wywołuje pytania inwestorów zagranicznych. Nie jest więc dziwne, że wpłynęła również na pozycję Polski w raporcie.- Powinniśmy jak najwięcej wysiłku włożyć obecnie w to, aby uczynić z Polski rozpoznawalną „bezpieczną przystań” dla inwestycji w szeroko rozumiane aktywa infrastrukturalne. Ważne jest, aby do rynku szedł czytelny komunikat, że administracja centralna rozumie, jak działa rynek infrastrukturalny.Gdy w wielu miejscach na świecie ruszą już na dobre projekty związane z transformacją energetyczną przyjdzie nam rywalizować na rynku globalnym z wieloma mocnymi konkurentami o skąpe zasoby. Dlatego powinniśmy być w stanie w ciągu najbliższych 2-3 lat wykazać, że Polska to przewidywalne, wiarygodne i atrakcyjne miejsce dla inwestorów.- Krokiem w tym kierunku jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, aby obniżać jej koszty organizacyjne i finansowe. Konieczne są rządowe programy PPP w wybranych sektorach infrastrukturalnych, tak zwany pipeline projektów PPP na kolejne 5-7-10 lat.Musimy też całe serce włożyć w to, aby dać inwestorom zagranicznym przekonanie i komfort, że Polska jest państwem praworządnym, a polskie sądy efektywnie i niezależnie rozstrzygają o prawach i obowiązkach przedsiębiorców.W naszym najlepiej pojętym interesie leży, aby pozycja Polski w rankingach takich jak „Infrastructure Index” stopniowo się poprawiała. Będzie to bowiem znaczyło, że otwieramy sobie coraz szerzej dostęp do wiedzy i funduszy pozwalających nam lepiej od strony technicznej, a korzystniej od strony kosztów finansowania realizować w Polsce wielkie projekty infrastrukturalne, które nieodwracalnie znajdują się przed nami.- Wchodzimy w epokę gigantycznych, transformacyjnych przemian na rynku infrastruktury, które pozwolą Europie stać się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem do roku 2050, a Polsce odejść całkowicie od węgla, a następnie gazu jako paliwa energetycznego, stworzyć infrastrukturę systemów energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne i magazynowanie energii.Stoimy obecnie przed takimi wyzwaniami jak stworzenie bezemisyjnych systemów transportu zbiorowego opartych o pojazdy elektryczne, całej nowej gospodarki wodorowej obejmującej produkcję, transport, a nawet przesył wodoru, zazielenienie ciepłowni miejskich, stworzenie infrastruktury przesyłowej dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku, wykorzystanie technologii modułowych reaktorów atomowych.Nie są to wszystkie wielkie projekty infrastrukturalne, które mamy na horyzoncie, ale już powyższa lista jasno wskazuje, że skala wyzwań w najbliższych 10-15 latach będzie dla Polski absolutnie bezprecedensowa. Bezprecedensowa będzie też wysokość nakładów niezbędnych do realizacji tych projektów. Same środki publiczne tu nie wystarczą. Potrzebne będzie zaangażowanie kapitału prywatnego i to na szeroką skalę.Transformację postępującą w zbliżonych kierunkach, w tym samym czasie, będą przechodziły wszystkie państwa członkowskie UE oraz państwa rozwinięte. W praktyce oznacza to, że potrzeby inwestycyjne w skali globalnej i krajowej będą znacznie większe niż dostępne na rynku zasoby wiedzy, umiejętności, ludzi, materiałów budowlanych czy pieniądza.- Polska będzie miejscem atrakcyjnym inwestycyjnie z tych samych powodów, dla których wszystkie kraje UE staną się niebawem miejscem przyciągającym uwagę inwestorów.Europejski Zielony Ład, wymogi gospodarki obiegu zamkniętego, rozwiązania z pakietu Fit for 55, olbrzymi proces dostosowywania się przedsiębiorców do wymogów ESG zaczynają znajdować odzwierciedlenie w naszym prawie i wykreują ogromny rynek inwestycyjny w Polsce, a w konsekwencji przekształcą łańcuch dostaw produktów, zamkną lub otworzą dla polskich przedsiębiorców - pod warunkiem, że zainwestują oni w nowe technologie czy zakłady produkcyjne - nowe rynki.Polski rynek infrastruktury będzie rósł. W kolejnych latach będzie go wspierać wydłużenie okresu obowiązywania systemu aukcyjnego OZE, chęć realizacji inwestycji pozwalających przedsiębiorcom raportować przyjęcie strategii adaptacji do wymogów ESG, dekarbonizacja przemysłu i ucieczka od śladu węglowego, ucieczka od kosztów związanych z funkcjonowaniem w ramach EU ETS oraz wejście w gospodarkę wodorową.Atrakcyjne kosztowo i dostępne będzie zielone finansowanie. W projektach, w których doradzamy, widzimy już, że łatwiej będzie w kolejnych latach sfinansować duży projekt rewitalizacyjny, jako projekt tworzenia zielonej, zrównoważonej, wyłączonej z ruchu samochodowego, odpornej na zmiany klimatu dzielnicy w mieście, niż jako typowy projekt nieruchomościowy typu mixed use.