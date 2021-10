We wrześniu na portalach więcej nowych ofert pracy

We wrześniu 2021 roku na portalach rekrutacyjnych opublikowano około 323 tys. nowych ofert pracy. To 22 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – poinformowała firma Grant Thornton.

- Od kilku miesięcy rynek pracy stale przybiera na sile. Od marca 2021 roku roczna dynamika nowych ofert pracy publikowanych na 50 największych portalach rekrutacyjnych osiąga same dodatnie wyniki. We wrześniu 2021 roku pracodawcy opublikowali 323,4 tys. nowych ofert pracy. To wynik wyższy o 21,5 proc. w porównaniu do września 2020 roku" - napisała firma Grant Thornton w opublikowanym w piątek raporcie.



Przypomniała, że w kwietniu 2020 roku, czyli tuż po wybuchu pandemii, liczba nowych ofert pracy była o ponad 50 proc. niższa niż w kwietniu 2019 roku. W okresie od czerwca 2020 do stycznia 2021 roku liczba ofert pracy utrzymywała się na poziomie około 20 proc. niższym niż w roku poprzednim.



- Po tym, jak wiosną i latem 2021 roku w polskiej gospodarce zniesione zostały niemal wszystkie istotne ograniczenia związane z walką z koronawirusem, pracodawcy w Polsce szybko zapomnieli o kryzysie i wrócili do znanej nam sprzed pandemii walki o pracownika. Opublikowane we wrześniu 2021 roku 323,4 tys. ofert pracy to wynik nie tylko wyższy niż przed rokiem, ale też o 9 proc. wyższy niż 2019 roku, kiedy opublikowano 297 tys. ofert pracy - wskazano w publikacji Grant Thornton.



Oceniono w niej, że rynek pracy po głębokim załamaniu w 2020 roku nie tylko odrobił straty poczynione pandemią, ale zrobił to wręcz z nadwyżką, tzn. popyt na pracowników w Polsce jest obecnie nawet wyższy niż w 2019 roku, a więc w jednym z najlepszych okresów w historii polskiego rynku pracy.



- Warto zauważyć, że wrześniowy wynik w bieżącym roku jest nawet wyższy niż w lipcu (o 16 tys. ofert) i sierpniu (o 6 tys. ofert). To również potwierdza dynamikę polskiego rynku pracy, bo zwykle wrzesień przynosi wyhamowanie w ofertach pracy, ponieważ kończy się lato i wakacje, a więc wygasa popyt na prace sezonowe w turystyce, gastronomii czy rolnictwie - stwierdzono w raporcie.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl