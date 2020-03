Węgry: Grupa na Facebooku oferuje pracownikom szpitali darmowe mieszkania

Właściciele mieszkań pod wynajem, które w okresie pandemii koronawirusa i tak stoją puste, założyli grupę na Facebooku, na której udostępniają swoje lokale za darmo pracownikom szpitali, by nie obawiali się, że zaraża swoje rodziny.

Właściciele mieszkań wynajmowanych za pośrednictwem Airbnb utworzyli zamkniętą grupę o nazwie "Budapeszteńska społeczność Airbnb dla pracowników służby zdrowia", gdzie udostępniają nieodpłatne swoje lokale pracownikom szpitali, którzy bezpośrednio stykają się z chorymi zakażonymi koronawirusem.

Celem akcji jest to, by lekarze, pielęgniarki i ich koleżanki i koledzy "nie musieli obawiać się o zdrowie członków swoich rodzin i w ciągu następnych kilku tygodni mogli mieszkać osobno".

Administratorka grupy, Nora, powiedziała portalowi 444.hu, że do tej pory do grupy przystąpiło kilkuset właścicieli mieszkań. Jak dotąd z propozycji skorzystało ośmiu pracowników służby zdrowia. Niektórzy już się wprowadzili do mieszkań, inni dostali klucze na wypadek, jeśli sytuacja się pogorszy.

Nora powiedziała, że sytuacja niektórych pracowników służby zdrowia jest bardzo trudna. Wśród beneficjentów grupy jest na przykład matka trojga dzieci, z których jedno jest przewlekle chore. Albo dwie pielęgniarki - matka i córka - których mąż i ojciec jest po transplantacji, a wnuk i synek poddawany jest dializie. Albo lekarz z trójką dzieci, którego najmłodsze dziecko ma dwa miesiące.

"Są takie sytuacje, że płaczę z radości, że mogę pomóc. Na przykład kiedy mama pisze, że jeśli jej syn, który jest w śpiączce, złapie koronawirusa, to nie przeżyje. A potem płacząc dziękuję, że jej pomogliśmy" - powiedziała Nora.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska