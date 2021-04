Węgry: Pracownicy pogotowia zadenuncjowani za kupowanie burgerów w czasie pracy

Przypadek zadenuncjowania pracowników pogotowia za kupowanie hamburgerów w czasie pracy wywołał na Węgrzech falę solidarności ze strony właścicieli burgerowni i innych restauracji. Pracownikom pogotowia zaczęto oferować zniżkowe lub nawet darmowe posiłki.

W internecie pojawiło się we wtorek zdjęcie wykonane podczas Świąt Wielkanocnych przez osobę, która zadenuncjowała pracowników pogotowia za kupowanie hamburgerów w czasie pracy. Osoba ta twierdziła, że pracownica pogotowia przez "długie minuty" czekała w kolejce na ulicy na obsłużenie. Na zdjęciu widać pracownika pogotowia przy okienku burgerowni oraz stojącą nieopodal karetkę pogotowia.

Na skargę zareagował dyrektor Krajowego Pogotowia Ratunkowego, podkreślając, że każdy pracownik ma w czasie pracy zagwarantowane 20 minut na posiłek, a karetka zatrzymała się tylko na minutę i 51 sekund, co wykazał komputer w karetce.

Przypadek ten wywołał falę społecznej solidarności z pracownikami pogotowia, ofiarnie wykonującymi ciężką pracę podczas pandemii.

Jako pierwsza zareagowała burgerownia Zing, która uruchomiła akcję pomocy pracownikom pogotowia. "Żaden pracownik pogotowia nie zostanie bez hamburgera. My możemy liczyć na Was. Wy możecie liczyć na nas" - napisano na stronie burgerowni, zapowiadając objechanie w najbliższym tygodniu punktów pogotowia w Budapeszcie, Debreczynie i Szekesfehervarze z kilkuset burgerami.

Do inicjatywy przyłączyło się wiele innych burgerowni i barów gyros w Budapeszcie, oferując pracownikom pogotowia darmowe lub zniżkowe produkty. W jednej z burgerowni szef kuchni stworzył nawet nowego "Hamburgera Ratunkowego" z węgierskiej wieprzowiny z serem cheddar, sosem i sałatą. Nie ma go w jadłospisie, ale do 19 kwietnia będzie przygotowywany za darmo wszystkim pracownikom pogotowia, którzy podjadą karetką, potem natomiast każdy pracownik służby zdrowia będzie mógł liczyć na 10-procentową zniżkę na każde zamówienie.

Zadenuncjowana pracownica pogotowia w piątek zamieściła w sieci nagranie, w którym mówi, że skarga "miała poważne konsekwencje", bo wsparł ją nie tylko dyrektor, ale też znaczna część społeczeństwa i wiele burgerowni, barów gyros, pizzerii i innych restauracji. Podziękowała za wsparcie i zapewniła, że wszyscy będą mogli nadal liczyć na pracowników pogotowia.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska

