Wielka Brytania: Badanie: Pracę podjęło już 42 proc. uchodźców z Ukrainy

Odsetek ukraińskich uchodźców wojennych w Wielkiej Brytanii, którzy podjęli pracę, zwiększył się z 9 proc. w kwietniu do 42 proc. na początku sierpnia - wynika z opublikowanego w piątek badania brytyjskiego urzędu statystycznego ONS.

Celem badania ONS ma być sprawdzenie, w jaki sposób w Wielkiej Brytanii odnajdują się uchodźcy z Ukrainy, których według statystyk ministerstwa spraw wewnętrznych, do tej pory przyjechało 118 tysięcy.

Wynika z niego, że 93 proc. tych, którzy brali udział w przeprowadzonym w kwietniu pierwszym badaniu, nadal przebywa w Wielkiej Brytanii. Niemal połowa - 47 proc. - mówi, że zamierza pozostać w tym kraju przynajmniej rok, zaś 28 proc. - że co najmniej trzy lata. 86 proc. badanych wie, jak długo może pozostać w Wielkiej Brytanii, ale 69 proc. nie wie zbyt dobrze albo nie wie wcale, w jaki sposób przedłużyć wizę bądź zmienić jej rodzaj, a 58 proc. - jakie przysługują im zasiłki.

Ukraińscy uchodźcy, którzy otrzymali wizy, mogą pozostać w Wielkiej Brytanii do trzech lat i mają prawo do pracy, świadczeń, edukacji i opieki zdrowotnej.

Spośród tych 42 proc., którzy podjęli pracę, w przypadku 63 proc. jest to praca stała. Taki sam odsetek odpowiedział, że pracuje w innym sektorze niż na Ukrainie. Niemal połowa badanych - 47 proc. - odpowiedziała, że doświadczyła pewnych barier w związku z podjęciem pracy, przy czym najczęściej wymienianą była niewystarczająca znajomość angielskiego, a następnie brak uznawania ich kwalifikacji. 37 proc. respondentów stwierdziło, że ma wystarczająco pieniędzy, aby utrzymać się przez najbliższe trzy miesiące, co oznacza wzrost w porównaniu z 26 proc., które to deklarowało w kwietniu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

