Wielka Brytania przygotowuje punktowy system migracyjny. Także dla Polaków

Brytyjska Izba Gmin przyjęła 30 czerwca projekt ustawy o imigracji, która wraz z upływem okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r. kończy swobodny przepływ osób z Unii Europejskiej i wprowadza obowiązujący wszystkich, niezależnie od obywatelstwa, punktowy system imigracyjny.

Za przyjęciem rządowego projektu w przeprowadzonym wieczorem głosowaniu opowiedziało się 342 posłów, przeciwko było 248. Wcześniej posłowie odrzucili poprawki zgłoszone przez opozycyjną Partię Pracy. Zostanie on teraz skierowany do Izby Lordów, ale jego wejście w życie w obecnej sytuacji jest przesądzone.

"W zeszłym roku Brytyjczycy wysłali jasny komunikat, że chcą zakończyć swobodny przepływ osób, a nasz przełomowy projekt ustawy imigracyjnej właśnie to zapewnia" - oświadczyła minister spraw wewnętrznych Priti Patel. "Głosowanie Partii Pracy przeciwko tej ustawie pokazuje, że może jej przywództwo się zmieniło, ale jej determinacja, by sprzeciwić się woli ludzi - nie" - dodała.

Punktowy system imigracyjny, który zostanie wprowadzony na mocy tej ustawy, zrówna status obywateli Unii Europejskiej i pozostałych państw, a także ma radykalnie ograniczyć możliwość podejmowania pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach. Ale dotyczyć on będzie tylko nowych imigrantów, tzn., że około 3,7 mln obywateli państw UE, którzy już przebywają w Wielkiej Brytanii, będzie mogło pozostać i dalej pracować, o ile złożą wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej.

System punktowy ma zostać wprowadzony od 1 stycznia przyszłego roku. Aby uzyskać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii konieczne będzie zdobycie co najmniej 70 punktów, przy czym 50 punktów przypada na kryteria obowiązkowe, którymi są oferta pracy od zatwierdzonego sponsora, adekwatność umiejętności do oferty i znajomość języka angielskiego. Kolejne punkty przyznawane będą w zależności od zarobków przewidzianych w ofercie, wykształcenia i tego, czy w danym sektorze są wakaty. Nie będzie natomiast żadnych ułatwień dla pracowników o niskich kwalifikacjach ani specjalnej ścieżki dla osób na samozatrudnieniu.

Zgodnie z planem, wszyscy migranci będą mieli prawo dostępu do świadczeń związanych z dochodami dopiero, gdy zostanie im przyznane prawo do pobytu na czas nieokreślony, co zwykle następuje po pięciu latach. Ponadto zapisano, że obywatele państw UE będą mogli przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii w celach turystycznych bez konieczności ubiegania się o wizę w przypadku pobytów nie przekraczających sześciu miesięcy, zaś w przypadku obywateli pozostałych państw, regulacje dotyczące przyjazdów turystycznych nie zmienią się.

W projekcie ustawy utrzymano specjalny status dla obywateli Irlandii, którzy jeszcze od lat 20. XX wieku mogą osiedlać się oraz podejmować pracę w Wielkiej Brytanii bez konieczności uzyskania zezwolenia i po zakończeniu okresu przejściowego nadal będą mieć taką możliwość.