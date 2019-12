Więźniowie coraz częściej pracują na spłatę alimentów

W polskich więzieniach wyroki za niepłacenie alimentów odsiaduje ponad 5 tys. osób a kolejnych niemal 900 odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego - wynika z informacji Służby Więziennej. Coraz więcej więźniów pracuje i spłaca zadłużenie.

Jak poinformowała Służba Więzienna, ogólne zatrudnienie wszystkich więźniów w zakładach karnych systematycznie rośnie od momentu wprowadzenia programu "Praca dla więźniów". Zanim program został wprowadzony - w 2015 roku, zatrudnionych było łącznie ponad 24 tys. skazanych i ukaranych (36,07 proc.). Na koniec 2018 roku zatrudnionych było natomiast ponad 37 tys. skazanych (57,18 proc.). "Skala wzrostu oraz osiągnięty obecnie poziom zatrudnienia jest najwyższy od niemal 30 lat" - podkreśliła Służba Więzienna.Z danych SW wynika ponadto, że wskaźnik bezrobocia wśród skazanych i ukaranych zmniejszył się z 26 proc. w grudniu 2015 r. do 10 proc. we wrześniu 2019 r. "Szczególnie pożądanym i osiągniętym efektem realizacji programu 'Praca dla więźniów' było zwiększenie możliwości zatrudnienia odpłatnego. Pozyskanie wielu nowych miejsc pracy pozwoliło również na skierowanie do pracy znacznie większej liczby skazanych z zobowiązaniami alimentacyjnymi. Łączna liczba skazanych zatrudnionych odpłatnie wzrosła z 9,8 tys. na koniec roku 2015 do 17,7 tys. na koniec 2018 roku, czyli o 80 proc." - przekazała SW.