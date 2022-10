Włochy: Uczniowie, pomagający rodzinie przy zbiorze oliwek, nie są odpytywani na lekcjach

Uczniowie liceum w Apulii na południu Włoch są zachęcani do tego, by pomagać rodzicom i dziadkom w trwającym obecnie zbiorze oliwek. W nagrodę ci, którzy pracują w rodzinnych gospodarstwach, nie są odpytywani na lekcjach.

Chodzi o to, aby przywrócić tradycję i odnowić więzy z ziemią, zbierając oliwki z dziadkami i rodzicami- tak pomysł ten tłumaczą nauczyciele z liceum nauk ścisłych w miejscowości Grumo Appula koło Bari, gdzie jest wiele takich upraw w tym rolniczym regionie.

"Wielu uczniów pochodzi z rodzin hodowców oliwek, w naszych stronach czuje się bardzo mocno ten związek z ziemią i tylko młodzież niekiedy się tego wstydzi" - wyjaśniła ucząca w liceum Valeria Scaringella.

"W tym wieku - dodała - niezbyt to się docenia, a ja chciałabym, żeby uczniowie nauczyli się dostrzegać piękno w drzewku oliwnym i w tym, co robią, by pracowali i ubrudzili sobie ręce w dosłownym tego słowa znaczeniu".

Nastolatkowie pochwalili inicjatywę, zgodnie z którą następnego dnia po pracy przy zbiorze oliwek, są zwolnieni z odpytywania na lekcjach.

"Usprawiedliwiam ich, ale muszą to udowodnić, także pokazując brudne paznokcie, nie tylko zdjęcia" - dodała profesor. Zapewniła, że system ten działa. Niektórzy, jak przyznała, przynoszą jako dowód brudne podkoszulki.

Pomysł ten nie dotyczy tylko oliwek. Wcześniej uczniowie pomagali w winobraniu.

Autorzy tej inicjatywy chcą rozszerzyć ją na inne szkoły w Apulii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

Zobacz naszą najnowszą "Rządową ławę". Adam Sierak rozmawia z Magdaleną Rzeczkowską, minister finansów o pogłębiającym się deficycie i o cenach energii

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl