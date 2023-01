Włodzimierz Cimoszewicz zapowiada, że w Polsce będzie przybywać "prawdziwych nędzarzy"

Co zrobić z wiekiem emerytalnym? Włodzimierz Cimoszewicz w rozmowie z Business Insider Polska kreśli dwa scenariusze.

Pierwszy, prawidłowy scenariusz, to dłuższy czas pracy. — Drugie, możliwe, ale złe, to obniżenie poziomu gwarancji wynikających z systemu emerytalnego. W gruncie rzeczy można zrezygnować w ogóle z ustalania wieku emerytalnego. Niech każdy przechodzi na emeryturę kiedy chce, ale będzie ona proporcjonalna do zgromadzonych składek. W kraju pojawi się rosnąca liczba prawdziwych nędzarzy — mówi były premier w rozmowie z Business Insider Polska.

Ludzie nie wiedzą, skąd rząd ma pieniądze, ile ich ma i na co musi wydawać. Są trochę jak dziecko z dowcipu, które zapytane, skąd tata ma pieniądze odpowiedziało, że "ze ściany", czyli z bankomatu — ocenia Włodzimierz Cimoszewicz.

Według niego, jeśli zrezygnujemy z ustalania wieku emerytalnego, w kraju pojawi się rosnąca liczba prawdziwych nędzarzy. — Obecna sytuacja finansowa i gospodarcza Polski sprawiają, że nie spełniamy warunków wejścia do strefy euro — mówi były szef rządu.

Czytaj więcej w Business Insider Polska.

Biurowce na sprzedaż i biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl