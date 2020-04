Wniosków o pomoc w czasie postojowego przybywa. W Niemczech już blisko pół miliona

W pierwszym dniu obowiązywania ustawy antykryzysowej do godz. 11 skutecznie doręczono 26 wniosków w sprawie postojowego - powiedziała w środę minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W Niemczech 470 tys. przedsiębiorstw, które chcą, aby państwo dołożyło się do pensji ich pracowników

Emilewicz w Telewizji Trwam zaznaczyła, że w środę, czyli w pierwszym dniu obowiązywania ustawy antykryzysowej, wraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg odbyła konferencję z wojewódzkimi urzędami pracy. Podano na niej, że do godziny 11 skutecznie zostało doręczone 26 wniosków w sprawie postojowego.

"Postojowe to jest czas, w którym fabryka przestaje działać. Dotyczy każdego przedsiębiorstwa w Polsce, zarówno mikoroprzedsiębiorcy, ale także dużego zakładu.(...).Wówczas, ponieważ wygasza produkcję albo wstrzymuje produkcję, zamyka zakład na pewien czas, będzie mógł po uzgodnieniu z pracownikami obniżyć czas pracy pracowników do połowy etatu i skorzystać z dopłaty do pensji w 50 proc. z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych" - powiedziała Emilewicz.

Minister zaznaczyła, że w takim przypadku pensja za połowę etatu nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie, czyli 2,6 tys. zł. Połowę tej kwoty, czyli 1,3 tys. zł. wypłaci FŚG. Będzie to część gotówkowa oraz ubezpieczeniowa - ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pracodawca będzie zobligowany do zapłaty drugiej części, czyli również 1,3 tys.zł.

"Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której pracodawca ma kilka zakładów i musi ogłosić postój w jednym zakładzie, ale drugi jeszcze pracuje, ma zlecenia, a zatem obniża moce, ale nie wygasza zupełnie. Wówczas będzie mógł skorzystać z kategorii tzw. przedsiębiorca w trudnościach. Tę drugą kategorię zyskuje przedsiębiorca, którego przychody w miesiącu poprzedzającym spadły o 15 proc., bądź w skali luty-marzec tego roku do luty-marzec roku ubiegłego o 20 proc. Wówczas także może, nie musi, zredukować wymiar czasu pracownika o 20 proc. - o 0,8 proc. etatu. Wówczas również połowę wynagrodzenia pracownika wypłaca pracodawca, a drugą FŚG" - podkreśliła minister.

Minister zwróciła też uwagę, że bezpośredni koszt państwa z tytułu umorzeń i odroczeń składek na ubezpieczenie i podatków do końca czerwca sięgnie 70 mld zł.



Postojowe w Niemczech



Są tez dane dotyczące naszych zachodnich sąsiadów.



470 tys. niemieckich przedsiębiorstw złożyło w marcu wniosek o objęcie swoich pracowników programem pracy skróconej – dowiedziała się PAP w środę w Federalnej Agencji Pracy (BA). Urząd spodziewa się, że z „postojowego” skorzysta więcej osób niż w czasach kryzysu finansowego.



Jeszcze w lutym br. liczba wniosków o objęcie programem pracy skróconej wyniosła tylko 1 900 - wynika z danych, które urząd opublikował we wtorek.



BA nie jest jeszcze w stanie oszacować, na ilu pracowników przełoży się tak duża liczba wniosków. "Wynika to z faktu, że wśród zgłoszeń są firmy zatrudniające niewielu pracowników, na przykład zakład fryzjerski, ale mogą być to także firmy zatrudniające dużo pracowników, na przykład producenci samochodów" - PAP usłyszał w biurze prasowym agencji.



Urząd spodziewa się, że suma osób objętych tym mechanizmem przekroczy liczbę zarejestrowanych podczas kryzysu finansowego. W szczytowym momencie w maju 2009 r. było to ok. 1,4 miliona pracowników.



W wyniku programu pracy skróconej państwo przejmuje wypłatę 60 proc. wynagrodzenia netto lub 67 proc., gdy pracownik posiada co najmniej jedno dziecko. Interwencja państwa może trwać do 12 miesięcy. Firma musi co 3 miesiące odnawiać wniosek. W związku z epidemią koronawirusa rząd rozluźnił wymagania pozwalające przedsiębiorstwom zgłaszać się po pomoc. Wniosek można zgłosić, jeśli co najmniej 10 proc. pracowników utraciło czasowo możliwość wykonywania swoich obowiązków.



Federalny Urząd Pracy przewiduje, że pomimo szerokiej dostępności programu pracy skróconej w kwietniu w Niemczech przybędzie ok. 200 tys. bezrobotnych.